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Росія не застосовує лазерну зброю в Україні - Пентагон

"Європейська правда"П'ятниця, 20 травня 2022, 22:14
пентагон. фото: getty images

У міністерства оборони США немає підтверджень застосування Росією лазерної зброї в Україні.

Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Після того, як Росія заявила, що має лазерні технології, які можуть вражати ворожі безпілотники, офіційні особи Пентагону швидко заперечили це твердження, заявивши, що Росія раніше не використовувала такі технології.

"У нас немає жодних ознак використання лазерів, принаймні озброєних лазерів, в Україні. Немає нічого, щоб підтверджувало це", - сказав Кірбі під час брифінгу у п'ятницю.

18 травня віцепрем'єр РФ Юрій Борисов повідомив, що Росія нібито використовує в Україні комплекси лазерної зброї "Задіра". За його словами, йдеться про лазерну зброю, яка нібито здатна "фізично вражати цілі, заощаджуючи дорогі ракети".

В РФ не уточнили, на яких ділянках війни використовують таку зброю, а також, які у неї успіхи.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія, відчуваючи свій провал, починає вигадувати чудозброю, котра є аналогом нацистської "вундерваффе".

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Теми: Росіязброявійнарозвідка
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