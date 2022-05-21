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В Одессе возобновил работу велопатруль

Роман ПетренкоСуббота, 21 мая 2022, 10:29

С 21 мая в Одессе возобновляет работу велопатрулирования полиции.

Источник: патрульная полиция Одесщины

Детали: Велопатрульные будут работать в дневное время суток в Приморском районе, в местах отдыха граждан.

Полиция напоминает, что велопатруль будет следить, в том числе, за посещениями пляжей и побережья, которые сейчас запрещены.

Напомним: В большинстве городов Украины сезон велопатрулирования полицейскими стартовал 16 мая.

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Темы: Одессаполиция
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