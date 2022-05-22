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Билецкий о поддержке гарнизона в Мариуполе: Таких операций в истории еще не было

"Украинская правда"Воскресенье, 22 мая 2022, 09:02
Андрей Билецкий. фото Нацкорпуса

Основатель-первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий отметил исключительный героизм экипажей вертолетов, доставлявших подкрепление, вооружение, лекарства и прочее необходимое защитникам заблокированного Россией Мариуполя.

Источник: Билецкий в интервью для "Украинской правды"

Детали: По словам первого командира полка, попыток переброски помощи защитникам "Азовстали" было более 5 и абсолютное большинство, кроме двух последних, были успешными.

Билецкий рассказал несколько эпизодов героического авиапрорыва российской блокады Мариуполя, отметив, что такого не увидишь даже в кино.

Прямая речь: "То есть сначала все было хорошо. А в конце концов понятно, что враг развивается, смотрит, он понимает, что в Мариуполь прорываются вертолеты. В этих попытках нужно в первую очередь выделить героизм и максимальный профессионализм украинских летчиков.

Ни в каких "падениях черного ястреба" (британско-американская историческая военная драма режиссера Ридли Скотта -ред.) никогда американцы не позволяли себе входить на сотню километров в глубоко эшелонированную систему ПВО при патрулировании истребителей врага в воздухе. Таких операций никогда в истории человечества не было".

Детали: По словам Билецкого, спецоперация была спланирована и проводилась под эгидой ГУР Минобороны.

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Билецкий говорит, что его роль была организовывать десант. По словам первого командира полка, 72 бойца "Азова" были переправлены вертолетами для усиления обороны города.

Одним из первых, переброшенных вертолетом в Мариуполь, был азовец "Кельт", он, к сожалению, погиб на следующий день.

"Погиб так, как и хотел, кстати. Он многим друзьям говорил: "хочу дома умереть". И погиб он на соседней улице от дома, где он родился и вырос. Погиб прямо в сердце своей малой родины", - отметил Билецкий. 

Отдельно основатель "Азова" отметил медиков. "В последний вылет в вертолете согласились лететь врачи. Это была медсестра, анестезиолог, два хирурга – всего 5 представителей медицинского персонала, гражданских. Это люди из города Днепра. Я думаю, что рано или поздно можно будет говорить фамилии этих людей. Это действительно для меня герои", - рассказал Билецкий.

По его словам, всем было тяжело лететь, но тяжелее всего первому и тем, кто уже знал, что россияне вычислили трассу полета и расположили соответствующим образом средства ПВО.

"Они летели, четко понимая, что вероятность (погибнуть) просто огромна. Но они летели, потому что понимали, что там умирают наши", - подчеркнул первый командир "Азова".

Относительно истории командира первого экипажа вертолетов Билецкий отмечает следующее:

Прямая речь: "Возможно, после войны или даже во время войны она будет экранизирована. Это история для фильма. Но пусть этот человек сам расскажет. Это уже должен рассказывать офицер, пилот. А ему есть что рассказывать. Он жив-здоров".

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский сообщил, что при обороне Мариуполя погибли многие украинские летчики.

По словам главы государства, это абсолютно героические люди, которые знали, что почти невозможно долететь до "Азовстали" и привезти (защитникам) лекарства, пищу, воду, забрать тела, раненых, но соглашались на вылеты.

Темы: МариупольАзов
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