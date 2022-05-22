Билецкий о поддержке гарнизона в Мариуполе: Таких операций в истории еще не было

Основатель-первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий отметил исключительный героизм экипажей вертолетов, доставлявших подкрепление, вооружение, лекарства и прочее необходимое защитникам заблокированного Россией Мариуполя.

Источник: Билецкий в интервью для "Украинской правды"

Детали: По словам первого командира полка, попыток переброски помощи защитникам "Азовстали" было более 5 и абсолютное большинство, кроме двух последних, были успешными.

Реклама:

Билецкий рассказал несколько эпизодов героического авиапрорыва российской блокады Мариуполя, отметив, что такого не увидишь даже в кино.

Прямая речь: "То есть сначала все было хорошо. А в конце концов понятно, что враг развивается, смотрит, он понимает, что в Мариуполь прорываются вертолеты. В этих попытках нужно в первую очередь выделить героизм и максимальный профессионализм украинских летчиков.

Ни в каких "падениях черного ястреба" (британско-американская историческая военная драма режиссера Ридли Скотта -ред.) никогда американцы не позволяли себе входить на сотню километров в глубоко эшелонированную систему ПВО при патрулировании истребителей врага в воздухе. Таких операций никогда в истории человечества не было".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: По словам Билецкого, спецоперация была спланирована и проводилась под эгидой ГУР Минобороны.

Билецкий говорит, что его роль была организовывать десант. По словам первого командира полка, 72 бойца "Азова" были переправлены вертолетами для усиления обороны города.

Одним из первых, переброшенных вертолетом в Мариуполь, был азовец "Кельт", он, к сожалению, погиб на следующий день.

"Погиб так, как и хотел, кстати. Он многим друзьям говорил: "хочу дома умереть". И погиб он на соседней улице от дома, где он родился и вырос. Погиб прямо в сердце своей малой родины", - отметил Билецкий.

Отдельно основатель "Азова" отметил медиков. "В последний вылет в вертолете согласились лететь врачи. Это была медсестра, анестезиолог, два хирурга – всего 5 представителей медицинского персонала, гражданских. Это люди из города Днепра. Я думаю, что рано или поздно можно будет говорить фамилии этих людей. Это действительно для меня герои", - рассказал Билецкий.

По его словам, всем было тяжело лететь, но тяжелее всего первому и тем, кто уже знал, что россияне вычислили трассу полета и расположили соответствующим образом средства ПВО.

"Они летели, четко понимая, что вероятность (погибнуть) просто огромна. Но они летели, потому что понимали, что там умирают наши", - подчеркнул первый командир "Азова".

Относительно истории командира первого экипажа вертолетов Билецкий отмечает следующее:

Прямая речь: "Возможно, после войны или даже во время войны она будет экранизирована. Это история для фильма. Но пусть этот человек сам расскажет. Это уже должен рассказывать офицер, пилот. А ему есть что рассказывать. Он жив-здоров".

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский сообщил, что при обороне Мариуполя погибли многие украинские летчики.

По словам главы государства, это абсолютно героические люди, которые знали, что почти невозможно долететь до "Азовстали" и привезти (защитникам) лекарства, пищу, воду, забрать тела, раненых, но соглашались на вылеты.