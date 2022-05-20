При обороне Мариуполя погибло много летчиков, 90% не возвращались – Зеленский
При обороне Мариуполя погибли многие украинские летчики, 90% из них не возвращались.
Источник: президент Владимир Зеленский в интервью к 3-й годовщине своей инаугурации, часть которого была показана в эфире телемарафона
Прямая речь: "Они защищали Мариуполь. Очень большое количество людей погибло, наших летчиков, к сожалению. Совершенно героические люди, знавшие, что сложно, что почти невозможно долететь до "Азовстали" и привезти им лекарства, пищевую продукцию, воду, увезти тела, раненых. Все это происходило.
Очень многое происходило, что никто официально не мог комментировать. Потому что воздушных коридоров к "Азовстали" не было из-за мощного российского развернутого ПВО".
"Большое количество недель летчики на вертолетах, зная, что 90% они не возвращаются... летели туда. Мы потеряли много летчиков".
Детали: Зеленский также отметил, что на "Азовстали" находились не только украинские нацгвардейцы (к которым принадлежит полк "Азов" - ред.), но и около 400 пограничников, десантники, полицейские, представители СБУ, военные медики и гражданские.
Предыстория:
- Мариуполь был заблокирован российскими войсками 1 марта. С конца апреля защитники Мариуполя были заблокированы на заводе "Азовсталь": это представители полка Нацгвардии "Азов", морские пехотинцы, пограничники, полицейские. Морпехи просили об "экстракции", "Азов" – хотя бы об эвакуации раненых бойцов.
- Мирных жителей эвакуировали, но все варианты эвакуации бойцов Россия отбрасывала долгое время, хотя Турция готова была вывезти их по морю и гарантировать, что до конца войны те не будут участвовать в боевых действиях в Украине.
- 16 мая россияне продолжили попытки зайти на завод или заблокировать выход из бункеров "Азовстали", а затем заявили, что договорились с украинскими защитниками о вывозе раненых бойцов на оккупированную территорию.
- 17 мая в Генштабе ВСУ заявили, что гарнизон "Мариуполь" выполнил боевую задачу и теперь у командиров есть приказ сохранить жизнь личного состава. В Минобороны объяснили, что нет другого варианта спасения защитников из "Азовстали", кроме как выйти к противнику.
- Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с 16 по 20 мая "сдались в плен" уже 1908 украинских "националистов" с завода "Азовсталь", а до этого там "сложили оружие 1387 морпехов". По словам Шойгу, с завода также были спасены 177 мирных граждан, в том числе 85 женщин и 47 детей. Украинские власти не называют количество украинских военных, вышедших из "Азовстали", а также почти не комментируют саму операцию.