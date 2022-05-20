При обороне Мариуполя погибло много летчиков, 90% не возвращались – Зеленский

При обороне Мариуполя погибли многие украинские летчики, 90% из них не возвращались.

Источник: президент Владимир Зеленский в интервью к 3-й годовщине своей инаугурации, часть которого была показана в эфире телемарафона

Прямая речь: "Они защищали Мариуполь. Очень большое количество людей погибло, наших летчиков, к сожалению. Совершенно героические люди, знавшие, что сложно, что почти невозможно долететь до "Азовстали" и привезти им лекарства, пищевую продукцию, воду, увезти тела, раненых. Все это происходило.

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Очень многое происходило, что никто официально не мог комментировать. Потому что воздушных коридоров к "Азовстали" не было из-за мощного российского развернутого ПВО".

"Большое количество недель летчики на вертолетах, зная, что 90% они не возвращаются... летели туда. Мы потеряли много летчиков".

Детали: Зеленский также отметил, что на "Азовстали" находились не только украинские нацгвардейцы (к которым принадлежит полк "Азов" - ред.), но и около 400 пограничников, десантники, полицейские, представители СБУ, военные медики и гражданские.

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