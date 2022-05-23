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Оккупанты готовятся к возобновлению наступления на южном направлении – американские эксперты

Ольга ГлущенкоПонедельник, 23 мая 2022, 01:14
украинские военные, фото: Генштаб

Американские эксперты предполагают, что российские войска готовят наступление на южном направлении, при этом 22 мая получили только минимальные достижения на востоке Украины.

Источник: американский Институт изучения войны (ISW)

Детали: Институт предполагает, что российские войска предоставят дополнительное усиление для удержания своих позиций на западном берегу Северского Донца.

Украинские источники дополнительно подтвердили, что противник, вероятно, стремится открыть новую линию продвижения к северу от Попасной, чтобы завершить оцепление Северодонецка, одновременно двигаясь на запад к Бахмуту, хотя российские силы вряд ли смогут активно продвигаться в обоих направлениях.

Ключевые выводы экспертов ISW:

  • Украинские источники подтвердили, что российские войска совершили локальное продвижение к северу и западу от Попасной. Захватчики, вероятно, стремятся продвинуться дальше на запад в направлении Бахмута и на север для Северодонецка, но вряд ли достигнут быстрого продвижения.
  • Россияне, вероятно, будут пытаться удержать позиции к западу от реки Северский Донец против украинских атак (а не отступать через реку), чтобы предотвратить дальнейшую угрозу продвижения украинцев к Изюму.
  • Российские оккупационные войска продолжили процедуры фильтрации и депортации в Мариуполе и его окрестностях.
  • Оккупанты, скорее всего, готовятся к возобновлению наступления на южном направлении.

Кроме того, ISW отмечает, что захватчики будут продолжать пытаться оцепить Северодонецк и Лисичанск (по крайней мере, с юга), чтобы отрезать соединение по магистрали Северодонецк-Лисичанск с остальной частью Украины.

Напомним: На востоке Украины украинские артиллеристы благодаря разведке пограничников уничтожили понтонную переправу российских оккупантов, когда по ней двигался вражеский танк.

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Темы: война
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