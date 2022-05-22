На Донбассе ВСУ разбомбили переправу оккупантов через Северский Донец

На востоке Украины украинские артиллеристы благодаря разведке пограничников уничтожили понтонную переправу российских оккупантов, когда по ней двигался вражеский танк.

Источник: Министерство внутренних дел

Дословно: "Аэроразведчики Государственной пограничной службы Украины обнаружили, что оккупанты наладили через реку переправу. Приведя понтонный мост, они собирались переправить около десятка единиц бронированной техники.

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Временная передача информации к артиллеристам ВСУ внесла коррективы в планы захватчиков и точным выстрелом была разрушена переправа вместе с танком противника, который в это время на ней и находился".

Детали: Российские оккупанты совместно с уцелевшими БМП и танками пытались скрыться из-под огня ВСУ. Однако благодаря беспилотнику украинские артиллеристы добили пару десятков российских оккупантов и несколько единиц их техники.

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