На Донбассе ВСУ разбомбили переправу оккупантов через Северский Донец
На востоке Украины украинские артиллеристы благодаря разведке пограничников уничтожили понтонную переправу российских оккупантов, когда по ней двигался вражеский танк.
Источник: Министерство внутренних дел
Дословно: "Аэроразведчики Государственной пограничной службы Украины обнаружили, что оккупанты наладили через реку переправу. Приведя понтонный мост, они собирались переправить около десятка единиц бронированной техники.
Временная передача информации к артиллеристам ВСУ внесла коррективы в планы захватчиков и точным выстрелом была разрушена переправа вместе с танком противника, который в это время на ней и находился".
Детали: Российские оккупанты совместно с уцелевшими БМП и танками пытались скрыться из-под огня ВСУ. Однако благодаря беспилотнику украинские артиллеристы добили пару десятков российских оккупантов и несколько единиц их техники.
Предыстория:
- 13 мая ВСУ сообщали, что срывали 9 попыток россиян навести понтонную переправу через Северский Донец.
- Украинские защитники показали также последствия неудачной попытки россиян наладить понтонную переправу вблизи Белогоровки в Луганской области - более 70 единиц вражеской бронетехники сгорело в результате артиллерийских ударов ВСУ. Из 550 военнослужащих российской бригады 485 погибли.