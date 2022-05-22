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На Донбассе ВСУ разбомбили переправу оккупантов через Северский Донец

Денис КарловскийВоскресенье, 22 мая 2022, 20:26
фото иллюстративное: 80 десантно-штурмовая бригада всу

На востоке Украины украинские артиллеристы благодаря разведке пограничников уничтожили понтонную переправу российских оккупантов, когда по ней двигался вражеский танк.

Источник: Министерство внутренних дел

Дословно: "Аэроразведчики Государственной пограничной службы Украины обнаружили, что оккупанты наладили через реку переправу. Приведя понтонный мост, они собирались переправить около десятка единиц бронированной техники.

Временная передача информации к артиллеристам ВСУ внесла коррективы в планы захватчиков и точным выстрелом была разрушена переправа вместе с танком противника, который в это время на ней и находился".

Детали: Российские оккупанты совместно с уцелевшими БМП и танками пытались скрыться из-под огня ВСУ. Однако благодаря беспилотнику украинские артиллеристы добили пару десятков российских оккупантов и несколько единиц их техники.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 13 мая ВСУ сообщали, что срывали 9 попыток россиян навести понтонную переправу через Северский Донец.
  • Украинские защитники показали также последствия неудачной попытки россиян наладить понтонную переправу вблизи Белогоровки в Луганской области - более 70 единиц вражеской бронетехники сгорело в результате артиллерийских ударов ВСУ. Из 550 военнослужащих российской бригады 485 погибли.

Темы: Донбассбоевые действияОбъединенные силы на Донбассевойна
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