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Британская разведка: попытка РФ добиться ослабления санкций говорит об их действенности

"Европейская правда"Воскресенье, 29 мая 2022, 10:13

По словам британской разведки, РФ продемонстрировала, что говорит использовать глобальную продовольственную безопасность для достижения своих политических целей.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии, сообщает "Европейская правда".

В Минобороны Британии напомнили, что 25 мая заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Россия готова предоставить гуманитарный коридор для судов, перевозящих продовольствие через Черное море, в обмен на отмену санкций. Министр также попросил Украину разминировать территорию вокруг Одесского порта, чтобы разрешить прохождение кораблей.

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"Просьба Руденко к Украине по разминированию следует за основным принципом современной российской стратегии обмена сообщениями: введение альтернативных нарративов, пусть неубедительных, чтобы усложнить понимание аудитории" - говорится в обзоре.

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Как отмечается, в этом случае Украина развернула морские мины только из-за продолжающейся высокой угрозы десантных нападений России с Черного моря.

"Россия продемонстрировала, что готова использовать глобальную продовольственную безопасность для своих политических целей, а затем представить себя как умного актера и обвинять Запад в любой неудаче. Попытка России добиться снижения строгости международных санкций также подчеркивает стресс, который санкции наносят режим", - говорится в обзоре.

Накануне президент РФ заявил Макрону и Шольцу, что угроза мирового продовольственного кризиса якобы стала следствием санкций против РФ и "ложной экономической и финансовой политики западных стран" и заверил, что Россия "готова способствовать нахождению вариантов для беспрепятственного экспорта зерновых, включая вывоз украинского зерна из черноморских портов". Также Путин призвал снять санкции, чтобы "нарастить поставки российских удобрений и агропродукции".

Темы: разведкаВеликобританиясанкцииРосcия
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