Британская разведка: попытка РФ добиться ослабления санкций говорит об их действенности

По словам британской разведки, РФ продемонстрировала, что говорит использовать глобальную продовольственную безопасность для достижения своих политических целей.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии, сообщает "Европейская правда".

В Минобороны Британии напомнили, что 25 мая заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Россия готова предоставить гуманитарный коридор для судов, перевозящих продовольствие через Черное море, в обмен на отмену санкций. Министр также попросил Украину разминировать территорию вокруг Одесского порта, чтобы разрешить прохождение кораблей.

