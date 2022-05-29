Британська розвідка: спроба РФ домогтися послаблення санкцій підкреслює їх дієвість

За словами британської розвідки, РФ продемонструвала, що готова використовувати глобальну продовольчу безпеку для досягнення своїх політичних цілей.

Про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії, повідомляє "Європейська правда".

В Міноборони Британії нагадали, що 25 травня заступник міністра закордонних справ Росії Андрєй Руденко заявив, що Росія готова надати гуманітарний коридор для суден, які перевозять продовольство через Чорне море, в обмін на скасування санкцій. Міністр також попросив Україну розмінувати територію навколо Одеського порту, щоб дозволити проходження кораблів.

Реклама:

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 29 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/uOVOzCZE8O



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/f1hL0W2AGs — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 29, 2022

"Прохання Руденка до України щодо розмінування слідує за основним принципом сучасної російської стратегії обміну повідомленнями: введення альтернативних наративів, хай непереконливих, щоб ускладнити розуміння аудиторії" - йдеться в огляді.

ВІДЕО ДНЯ

Як зазначається, У цьому випадку Україна розгорнула морські міни лише через триваючу високу загрозу десантних нападів Росії з Чорного моря.

"Росія продемонструвала, що готова використовувати глобальну продовольчу безпеку для власних політичних цілей, а потім представити себе як розумного актора і звинувачувати Захід у будь-якій невдачі. Спроба Росії домогтися зниження суворості міжнародних санкцій також підкреслює стрес, який санкції завдають режиму" - йдеться в огляді.

Напередодні президент РФ заявив Макрону і Шольцу, що загроза світової продовольчої кризи нібито стала наслідком санкцій проти РФ і "хибної економічної і фінансової політики західних країн" та запевнив, що Росія "готова сприяти віднайденню варіантів для безперешкодного експорту зернових, включно з вивозом українського зерна з чорноморських портів". Також Путін закликав зняти санкції, щоб "наростити поставки російських добрив і агропродукції".