Британська розвідка: спроба РФ домогтися послаблення санкцій підкреслює їх дієвість

За словами британської розвідки, РФ продемонструвала, що готова використовувати глобальну продовольчу безпеку для досягнення своїх політичних цілей.

Про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії, повідомляє "Європейська правда".

В Міноборони Британії нагадали, що 25 травня заступник міністра закордонних справ Росії Андрєй Руденко заявив, що Росія готова надати гуманітарний коридор для суден, які перевозять продовольство через Чорне море, в обмін на скасування санкцій. Міністр також попросив Україну розмінувати територію навколо Одеського порту, щоб дозволити проходження кораблів.

Реклама:

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 29 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/uOVOzCZE8O



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/f1hL0W2AGs