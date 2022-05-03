9 мая Путин может официально объявить войну Украине – СМИ

Президент России Владимир Путин вместо так называемой "специальной военной операции" 9 мая может объявить войну в Украине.

Источник: CNN со ссылкой на чиновников США и Запада

Детали: Как пишет издание, 9 мая (известный как день победы) Путин, используя пропагандистскую ценность в этот день, захочет объявить хотя бы о каком-то военном достижении в Украине, либо об усилении эскалации боевых действий, либо об одном и другом вместе.

Чиновники рассматривают сценарий, по которому Путин официально объявляет войну Украине 9 мая.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес предполагал, что Путин может объявить войну 1 мая.

По другим предположениям 9 мая Россия может использовать для объявления аннексии так называемых "ДНР" и "ЛНР", полного контроля над Мариуполем и усиления наступления на Одессу.

Посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер заявил в понедельник, что у США есть "достоверные" сообщения разведки о том, что Россия попытается аннексировать Луганск и Донецк "где-то в середине мая".

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Есть также признаки того, что Россия может планировать провозгласить "народную республику" в Херсоне.

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нэд Прайс заявил в понедельник, что есть "почтенные основания полагать, что россияне сделают все возможное, чтобы использовать" 9 мая в целях пропаганды.

"Мы видели, как россияне действительно удваивают свои пропагандистские усилия, вероятно, почти наверняка чтобы отвлечься от своих тактических и стратегических неудач на поле боя в Украине", - сказал Прайс на брифинге в Госдепартаменте.

Прайс добавил, что есть "предположение о том, что Россия может официально объявить войну" 9 мая, и сказал: "Это было бы большой иронией, если бы Москва использовала возможность "дня победы" для объявления войны.

Это позволило бы РФ увеличить количество призывников, чего она не может сделать сейчас.

Таким образом, они (россияне – ред.) показали бы миру, что их военные усилия проваливаются, что они запутываются в своей военной кампании и военных целях".

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