Россия направила интернет-трафик на оккупированной Херсонской области через свои серверы
Россия перенаправила интернет-трафик в оккупированную Херсонскую область через свою коммуникационную инфраструктуру.
Источник: сообщения компании NetBlocks, Reuters
Детали: Лондонская компания NetBlocks сообщила, что зафиксировала почти полное отключение интернета в Херсонской области в субботу разных украинских провайдеров.
Соединение было восстановлено через несколько часов, но показатели свидетельствовали, что трафик теперь идет через Россию.
Соединение в сети идет через российскую, а не украинскую интернет инфраструктуру, поэтому, вероятно, подпадает под действие российских регуляций, слежения и цензуры
"Соединение в сети было маршрутизировано через российскую, а не украинскую телекоммуникационную инфраструктуру, так что, вероятно, подпадает под действие регуляций, слежения и цензуры", – говорится на сайте NetBlocks.
С точки зрения Минобороны Великобритании, действия России в регионе "вероятно, свидетельствуют о намерении России оказывать сильное политическое и экономическое влияние на Херсон в течение длительного периода".
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что оккупанты отключили связь и интернет в Херсонской и части Запорожской областей.
- Позже украинские власти сообщили, что работают над восстановлением мобильной связи и интернета в Херсонской и Запорожской областях.