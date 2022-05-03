Россия направила интернет-трафик на оккупированной Херсонской области через свои серверы

Россия перенаправила интернет-трафик в оккупированную Херсонскую область через свою коммуникационную инфраструктуру.

Источник: сообщения компании NetBlocks, Reuters

Детали: Лондонская компания NetBlocks сообщила, что зафиксировала почти полное отключение интернета в Херсонской области в субботу разных украинских провайдеров.

Соединение было восстановлено через несколько часов, но показатели свидетельствовали, что трафик теперь идет через Россию.

Соединение в сети идет через российскую, а не украинскую интернет инфраструктуру, поэтому, вероятно, подпадает под действие российских регуляций, слежения и цензуры

"Соединение в сети было маршрутизировано через российскую, а не украинскую телекоммуникационную инфраструктуру, так что, вероятно, подпадает под действие регуляций, слежения и цензуры", – говорится на сайте NetBlocks.

С точки зрения Минобороны Великобритании, действия России в регионе "вероятно, свидетельствуют о намерении России оказывать сильное политическое и экономическое влияние на Херсон в течение длительного периода".

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