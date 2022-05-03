Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия перебросила из Воронежской области в Украину 17 танков и 60 БМП – сводка

Ольга ГлущенкоВторник, 3 мая 2022, 06:52
Россия перебросила из Воронежской области в Украину 17 танков и 60 БМП – сводка
фото: Генштаб

За несколько дней в городе Богучар Воронежской области захватчики сняли с хранения и перебросили в Украину 17 танков и 60 БМП-1.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Противник принимает меры по восполнению значительных потерь техники в подразделениях вооруженных сил Российской Федерации, ведущих боевые действия на территории Украины.

Реклама:

По имеющейся информации, в городе Богучар Воронежской области в период с 27 апреля по 02 мая 2022 было снято с хранения семнадцать танков и шестьдесят БМП-1. Они отправлены на временно занятые российскими войсками украинские территории".

Детали: На Волынском, Полесском и Северском направлениях противник активных действий не проводил, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Слобожанском направлении враг продолжал обстрелы города Харькова и близлежащих населенных пунктов.

ВИДЕО ДНЯ

На Изюмском направлении противник оказывал активное огневое влияние на подразделения наших войск.

В Донецком направлении основные усилия врага продолжают сосредотачиваться на установлении полного контроля над населенными пунктами Рубежное и Попасная и продвижении в направлении населенных пунктов Лиман и Славянск.

На Южнобужском направлении враг активных боевых действий не проводил. Продолжал обстрелы подразделений украинских войск вдоль линии соприкосновения.

За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск были поражены семь БПЛА "Орлан-10" и один БПЛА "Форпост".

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отражены двенадцать атак врага, уничтожены шесть танков, пять артиллерийских систем, двадцать две единицы боевой бронированной техники и восемь единиц автомобильной техники противника.

Темы: Вооруженные силывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
Вооруженные силы
Наше войско не так велико – Данилов прокомментировал статьи о потерях Украины
ВСУ имеют успех и закрепляются в направлении Новопрокоповки – Генштаб
На Таврическом направлении защитники уничтожили еще более полусотни захватчиков – Тарнавский
Последние новости
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
21:10
Кабмин увеличил компенсации за трудоустройство переселенцев
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
20:32
фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший
Все новости...
Реклама: