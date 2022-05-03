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Россия перебросила из Воронежской области в Украину 17 танков и 60 БМП – сводка

Ольга ГлущенкоВторник, 3 мая 2022, 06:52
фото: Генштаб

За несколько дней в городе Богучар Воронежской области захватчики сняли с хранения и перебросили в Украину 17 танков и 60 БМП-1.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Противник принимает меры по восполнению значительных потерь техники в подразделениях вооруженных сил Российской Федерации, ведущих боевые действия на территории Украины.

По имеющейся информации, в городе Богучар Воронежской области в период с 27 апреля по 02 мая 2022 было снято с хранения семнадцать танков и шестьдесят БМП-1. Они отправлены на временно занятые российскими войсками украинские территории".

Детали: На Волынском, Полесском и Северском направлениях противник активных действий не проводил, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Слобожанском направлении враг продолжал обстрелы города Харькова и близлежащих населенных пунктов.

На Изюмском направлении противник оказывал активное огневое влияние на подразделения наших войск.

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В Донецком направлении основные усилия врага продолжают сосредотачиваться на установлении полного контроля над населенными пунктами Рубежное и Попасная и продвижении в направлении населенных пунктов Лиман и Славянск.

На Южнобужском направлении враг активных боевых действий не проводил. Продолжал обстрелы подразделений украинских войск вдоль линии соприкосновения.

За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск были поражены семь БПЛА "Орлан-10" и один БПЛА "Форпост".

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отражены двенадцать атак врага, уничтожены шесть танков, пять артиллерийских систем, двадцать две единицы боевой бронированной техники и восемь единиц автомобильной техники противника.

Темы: Вооруженные силывойна
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