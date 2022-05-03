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Ирпень оживает, скоро можно будет возвращаться - мэр

Валентина РоманенкоВторник, 3 мая 2022, 14:45

Коммунальные службы завершают восстанавливать жизненно необходимое снабжение Ирпеня водой, светом и газом.

Источник: мэр Ирпеня Александр Маркушин в Facebook

Прямая речь: "Благодаря почти круглосуточной работе профильных и коммунальных служб в нашем городе почти на 100% восстановлено водоснабжение, около 80% - электроснабжение и 20% - газоснабжение.

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Ирпень с каждым днем все больше оживает и расцветает. Уже совсем скоро можно будет всем возвращаться домой".

Детали: Маркушин уточнил, что на этой неделе даст более конкретную информацию, когда и какими маршрутами можна будет возвращаться в город.

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Темы: ИрпеньКиевская областьвойна
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