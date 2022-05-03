Будапешт назвал фейком слова Данилова о том, что Путин предупредил Венгрию о войне

Венгрия назвала "фейковыми новостями" утверждение секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что президент России Владимир Путин предупредил Будапешт о намерении вторгнуться в Украину.

Об этом написал в Twitter пресс-секретарь венгерского премьера Золтан Ковач, пишет "Европейская правда".

Responding to fake news: On April 3, Hungarians decided that HU will not ship weapons to Ukraine. While we understand that UKR does not welcome our decision, spreading fake news and coming up with lies will not change our position. https://t.co/Zdbq3gKf8n Реклама: May 3, 2022

"Ответ на фейковые новости: 3 апреля венгры решили, что Венгрия не будет поставлять оружие в Украину. Хотя мы понимаем, что Украина не приветствует наше решение, распространение фейковых новостей и сочинение лжи не изменит нашей позиции", - написал Ковач.

Венгрия проголосовала за все пакеты санкций ЕС, наложенные на Россию после вторжения, но выступала против санкций, направленных на импорт энергоносителей. Но в последние дни Будапешт, вероятно, смягчил свою позицию, и ожидается, что ЕС вскоре объявит нефтяное эмбарго.

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Будапешт также заявил, что готов выполнить требования Москвы об оплате в рублях за экспорт газа.

Ранее Будапешт заявил, что наложит вето на любое европейское предложение, которое приведет к ограничению импорта энергоносителей из России.

После этого СМИ сообщили, что Европейская комиссия может сделать исключение и освободить Венгрию и Словакию от эмбарго на покупку российской нефти.