Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Будапешт назвал фейком слова Данилова о том, что Путин предупредил Венгрию о войне

"Европейская правда"Вторник, 3 мая 2022, 16:56
Будапешт назвал фейком слова Данилова о том, что Путин предупредил Венгрию о войне
pixabay.com

Венгрия назвала "фейковыми новостями" утверждение секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что президент России Владимир Путин предупредил Будапешт о намерении вторгнуться в Украину.

Об этом написал в Twitter пресс-секретарь венгерского премьера Золтан Ковач, пишет "Европейская правда".

"Ответ на фейковые новости: 3 апреля венгры решили, что Венгрия не будет поставлять оружие в Украину. Хотя мы понимаем, что Украина не приветствует наше решение, распространение фейковых новостей и сочинение лжи не изменит нашей позиции", - написал Ковач.

Венгрия проголосовала за все пакеты санкций ЕС, наложенные на Россию после вторжения, но выступала против санкций, направленных на импорт энергоносителей. Но в последние дни Будапешт, вероятно, смягчил свою позицию, и ожидается, что ЕС вскоре объявит нефтяное эмбарго.

ВИДЕО ДНЯ

Будапешт также заявил, что готов выполнить требования Москвы об оплате в рублях за экспорт газа.

Ранее Будапешт заявил, что наложит вето на любое европейское предложение, которое приведет к ограничению импорта энергоносителей из России.

После этого СМИ сообщили, что Европейская комиссия может сделать исключение и освободить Венгрию и Словакию от эмбарго на покупку российской нефти.

Темы: ВенгрияПутинДаниловвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
Венгрия
Венгерское вето: в ЕС не пришли к согласию по поводу 500 млн евро из фонда, который помогает Украине оружием
МИД Украины отреагировало на призывы Орбана прекратить поддерживать Украину
Орбан упрекнул Запад касательно Украины: Украинцы умирают, а мы их финансируем
Последние новости
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
21:10
Кабмин увеличил компенсации за трудоустройство переселенцев
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
Все новости...
Реклама: