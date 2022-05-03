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Переименование улиц: Киевсовет будет советоваться с жителями

Ирина БалачукВторник, 3 мая 2022, 17:34
Переименование улиц: Киевсовет будет советоваться с жителями
Фото с Facebook Киевсовета

Киевский городской совет решил продлить срок сбора предложений по переименованию улиц, переулков, аллей, проспектов, шоссе и станций метрополитена, которые имеют названия, связанные с Россией и Беларусью; решения будут принимать после голосования общины.

Источник: Киевсовет в Facebook

Прямая речь секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко: "В Киевсовет от активных киевлян уже поступило более 1 450 писем с обоснованием переименований улиц, переулков, аллей, проспектов и шоссе.

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Относительно некоторых городских объектов, которые имеют значительный общественный резонанс, получено более 70 предложений. Несмотря на это, по 79 городским объектам вообще не поступило ни одной заявки. Поэтому… срок сбора предложений по переименованию будет продлен".

Детали: Бондаренко подчеркнул, что депутаты учтут все мнения и идеи представителей территориальной общины города Киева и "на основании этого будут принимать взвешенные решения".

Он также добавил, что из 467 городских объектов, имеющих названия, связанные с Россией и Беларусью, переименуют только те, которые поддержит городская община путем рейтингового электронного голосования.

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По словам Бондаренко, в ближайшее время список объектов опубликуют на сайте Киевсовета. Киевляне смогут проголосовать за новые названия. После этого предложения, набравшие наибольшее количество голосов, рассмотрят депутаты на заседании горсовета.

"Современная Украина имеет собственных героев, выдающихся личностей и выдающиеся события, которыми мы можем гордиться и сделать частью истории Киева", – подытожил Бондаренко.

Предыстория: 

Темы: КиеввойнаРосcияБеларусь
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