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В центре Киева снесли советский монумент "дружбы народов"

Роман Петренко, Катерина ТищенкоВторник, 26 апреля 2022, 20:07
В центре Киева снесли советский монумент дружбы народов
скриншот

В центре Киева был демонтирован монумент под Аркой дружбы народов, установленный в 1981 году как символ воссоединения Украины и России.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

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Дословно: "Не без труда, но советскую скульптуру двух рабочих (символ воссоединения Украины и России) под вечер таки демонтировали.

Не обошлось и без символизма – сначала отпала голова у российского рабочего, когда скульптуру пытались приподнять. Затем пытались спилить постамент, на котором были установлены фигуры. Тоже оказалось непросто.

Но специалисты нашли выход – спилили основание самого памятника. Буквально, искоренили и сняли скульптуру!".

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Детали: Кличко отметил, что так и украинцы "должны вырвать и выгнать врага и российского оккупанта из нашей земли".

Он добавил, что предложит Киевсовету переименовать Арку дружбы народов в Арку свободы украинского народа.

"Я как городской голова на следующую сессию Киевского городского совета подаю проект решения о переименовании этой арки в Арку свободы украинского народа", - сказал мэр.

Справка: Арка дружбы народов – скульптурная композиция в Киеве, установленная в рамках празднования 1500-летия Киева и 60-летия создания СССР.

Композиция появилась 3 ноября 1981 года, во время подготовки к празднованию 1500-летия Киева, на месте Летней эстрады. Создавали монумент к юбилею образования СССР, провозглашенного 30 декабря 1922 года, но торжественно открыли в канун 65-й годовщины Октябрьского переворота 1917 года.

В народе арка также носила название "Ярмо".

Под 35-метровой аркой расположен монумент дружбы народов, посвященный "объединению Украины с Россией": два рабочих – украинец и россиянин – держат орден "Дружбы народов" с лентой.

Чуть дальше – многофигурная группа, созданная по мотивам Переяславского совета 1654 года: в центре гетман Богдан Хмельницкий и московский посол, боярин Василий Бутурлин.

Напомним: Демонтаж анонсировал 25 апреля мер Киева Виталий Кличко.

Темы: Киевдекоммунизациядерусификация
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