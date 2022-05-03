Глава Луганской ОВА: Ситуация начнет меняться через две недели

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай прогнозирует, что через две недели ситуация на фронте начнет меняться в лучшую для Украины сторону.

Источник: Гайдай в комментарии журналистам, видео которого публикуется на его странице в Telegram

Прямая речь: "Начнет все меняться где-то через две недели. И количество боев, конечно, увеличится. Но и те решения, которые принял Запад, по помощи нам, реализуются до двух недель. И через две недели мы уже увидим, в принципе, изменения.

В Луганске больница забита полностью разорванными боевиками и их трупами. Некоторых из них даже не могут опознать. Дальше будет для них хуже".

Что предшествовало: На прошлой неделе Палата представителей США одобрила законопроект о ленд-лизе, который позволит более эффективно отправлять оружие, боеприпасы и оборудование в Украину.

На прошлой неделе федеральное правительство Германии впервые одобрило экспорт тяжелого вооружения из Германии: 50 зенитных самоходных установок Gepard, а позже и семи гаубиц Panzerhaubitzen 2000 со складов Бундесвера.

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