Израиль планирует поставлять Украине вооружение – СМИ
Политические и военные чиновники в Израиле склоняются к поставке оборонной военной помощи в Украину.
Источник: Haaretz
Детали: Отмечается, что растущее количество свидетельств зверств России против украинского народа делает "шаткий нейтралитет Израиля в войне менее надежным".
При обсуждении вопроса большинство официальных лиц высказались за увеличение Израилем объема военных и гражданских поставок Украине.
В ближайшие дни ожидается дополнительное обсуждение, в ходе которого будет рассмотрен список предметов, которые можно отправить в Украину.
Официальные лица заявили, что между шлемами для солдат и израильской противоракетной системой "Железный купол" есть много предметов, которые можно отправить.
В издании отмечают, что на данном этапе, украинской армии не будут предоставлены системы ПВО и вооружения для наступательных операций.
Таким образом, Израиль может отправить Украине оборонительные системы, для защиты войска на земле, индивидуальное боевое снаряжение и системы оповещения.
Также там отмечают, что Израиль намерен сделать более существенный шаг, но поддержка будет носить более декларативный характер и не будет включать существенные объемы поставок, отчасти потому, что США и страны Европы уже снабжают Украину.
По словам одного источника на условиях анонимности, причины поддержки Украины, указанные на встрече, включали понимание того, что США и различные европейские страны ожидают, что Израиль займет более четкую позицию относительно того, на чьей стороне он находится в войне, и подкрепить свое решение делами, а не только заявлениями.
Кроме того, в Израиле есть опасения, что его военная промышленность, которая экспортирует передовые системы вооружений в различные страны, может пострадать, если страны, располагающие этими израильскими системами безопасности, начнут беспокоиться о том, что в кризисной ситуации Израиль может воздержаться от продолжения поставок систем и вооружения по политическим соображениям.
Важно: Как посредник в украинско-российском кризисе Израиль осудил российское вторжение, но раньше ограничивался только гуманитарной помощью и поставкой шлемов и жилетов украинским спасательным службам.
Страна опасалась обострения отношений с Москвой, мощным посредником в соседней Сирии, где Израиль координирует удары против иранских войск.
Что предшествовало:
- Глава МИД оккупантов Сергей Лавров заявил, что у Адольфа Гитлера была еврейская кровь, а самые ярые антисемиты, как правило, евреи. Израиль был возмущен такими заявлениями.
- Министерство иностранных дел России обвинило правительство Израиля в поддержке "неонацистского режима" Украины.
- Министр обороны Израиля 20 апреля санкционировал поставки шлемов и жилетов украинским спасательным службам на фоне российской агрессии. Таким образом, Израиль впервые с начала полномасштабной войны передаст Украине оборонную помощь.