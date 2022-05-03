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Израиль планирует поставлять Украине вооружение – СМИ 

Алена МазуренкоВторник, 3 мая 2022, 19:50
Израиль планирует поставлять Украине вооружение – СМИ 
ФЛАГИ УКРАИНЫ И ИЗРАИЛЯ, GETTY IMAGES

Политические и военные чиновники в Израиле склоняются к поставке оборонной военной помощи в Украину.

Источник: Haaretz

Детали: Отмечается, что растущее количество свидетельств зверств России против украинского народа делает "шаткий нейтралитет Израиля в войне менее надежным".

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При обсуждении вопроса большинство официальных лиц высказались за увеличение Израилем объема военных и гражданских поставок Украине.

В ближайшие дни ожидается дополнительное обсуждение, в ходе которого будет рассмотрен список предметов, которые можно отправить в Украину.

Официальные лица заявили, что между шлемами для солдат и израильской противоракетной системой "Железный купол" есть много предметов, которые можно отправить.

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В издании отмечают, что на данном этапе, украинской армии не будут предоставлены системы ПВО и вооружения для наступательных операций.

Таким образом, Израиль может отправить Украине оборонительные системы, для защиты войска на земле, индивидуальное боевое снаряжение и системы оповещения.

Также там отмечают, что Израиль намерен сделать более существенный шаг, но поддержка будет носить более декларативный характер и не будет включать существенные объемы поставок, отчасти потому, что США и страны Европы уже снабжают Украину.

По словам одного источника на условиях анонимности, причины поддержки Украины, указанные на встрече, включали понимание того, что США и различные европейские страны ожидают, что Израиль займет более четкую позицию относительно того, на чьей стороне он находится в войне, и подкрепить свое решение делами, а не только заявлениями.

Кроме того, в Израиле есть опасения, что его военная промышленность, которая экспортирует передовые системы вооружений в различные страны, может пострадать, если страны, располагающие этими израильскими системами безопасности, начнут беспокоиться о том, что в кризисной ситуации Израиль может воздержаться от продолжения поставок систем и вооружения по политическим соображениям.

Важно: Как посредник в украинско-российском кризисе Израиль осудил российское вторжение, но раньше ограничивался только гуманитарной помощью и поставкой шлемов и жилетов украинским спасательным службам.

Страна опасалась обострения отношений с Москвой, мощным посредником в соседней Сирии, где Израиль координирует удары против иранских войск.

Что предшествовало:

  • Глава МИД оккупантов Сергей Лавров заявил, что у Адольфа Гитлера была еврейская кровь, а самые ярые антисемиты, как правило, евреи. Израиль был возмущен такими заявлениями.
  • Министерство иностранных дел России обвинило правительство Израиля в поддержке "неонацистского режима" Украины.
  • Министр обороны Израиля 20 апреля санкционировал поставки шлемов и жилетов украинским спасательным службам на фоне российской агрессии. Таким образом, Израиль впервые с начала полномасштабной войны передаст Украине оборонную помощь.

Темы: ИзраильоружиеУкраинавойна
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