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В Ирпене закончили работу следователи, найдены новые жертвы российских военных

Светлана КизиловаВторник, 3 мая 2022, 20:04
Ирина Венедиктова на брифинге ОГП, фото ведомства

В ОГП сообщили о завершении первого этапа следствия в Ирпене – осмотре мест военных преступлений России, совершенных в городе. Найдены еще два места захоронения расстрелянных россиянами горожан.

Источник: генеральная прокурорка Ирина Венедиктова, которую ведомство цитирует в Telegram

Прямая речь: "На сегодняшний день допрошены 228 свидетелей. В основном, это местные жители, которые не смогли эвакуироваться и были непосредственными свидетелями преступлений. Благодаря их показаниям удалось установить хронологию событий, а также обстоятельства бесчинств армии агрессора по отношению к мирному населению. Российских оккупантов делает дерзкими безнаказанность. Но безнаказанности не должно быть в современном мире. Мы работаем, чтобы найти и наказать каждого военного преступника".

Детали: Венедиктова подчеркнула, что в настоящее время Ирпень комплексно проработан прокурами ОГП совместно со следователями Нацполиции и ГБР.

Она также добавила, что правоохранители получили показания по 7 расстрелам мирных граждан и мест их захоронения.

Так, при осмотре установлены трупы 5 местных жителей, которые были расстреляны во дворе многоэтажки по ул. Белокур и в помещении Детского центра развития "Супер-детки".

Также осмотром подтвержден расстрел из танка автомобиля, на котором женщина с 12-летним сыном и, вероятно, мужчиной пытались эвакуироваться из города. Останки их тел были захоронены местными жителями на территории парка Мамы.

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"Сейчас в Ирпене заработали эксперты. Они установят ущерб, используемый для их нанесения, места и направления применения оружия и военной техники. Результаты этих экспертиз и собранных нами доказательств безоговорочного присутствия в городе военнослужащих РФ, выводов судебно-медицинских экспертов, свидетельских показаний и потерпевших позволят установить виновных лиц. Списки военнослужащих армии РФ, которые дислоцировались в Ирпене, уже есть в распоряжении следственных органов и прокуратуры. Уже есть первые подозреваемые военнослужащие страны-агрессора. Работа продолжается", – отметила Венедиктова.

Она уточнила, что сообщено о подозрении военнослужащему 234 десантно-штурмового полка ВС РФ, который вместе с сослуживцами в Ирпене взял в плен 10 мужчин. Оккупанты удерживали их в подвале, забрали у них мобильные телефоны, били примером оружия по ребрам и ногам. Пленникам угрожали убийством и имитировали казнь, не давали пищу и воду. Также среди пострадавших – женщина, над которой российские военнослужащие издевались, стреляя в направлении ее ног. Идентифицировать одного из палачей удалось благодаря документам, которые предоставили следствию потерпевшие.

Темы: ИрпеньВенедиктовавойнаРосcия
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