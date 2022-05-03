Над Винницкой областью сбили российские ракеты

Над Винницкой областью украинская ПВО во вторник вечером сбила вражеские ракеты.

Источник: глава Винницкой ОВА Сергей Борзов в Telegram

Дословно: "Два хлопка, которые слышали винничане, – это сработало наше ПВО.

Обломки сбитых ракет ищут".

Что предшествовало: Во вторник вечером почти по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Впоследствии стало известно о взрывах во Львове.

Также россияне нанесли ракетный удар по Долинской общине Кировоградской области.