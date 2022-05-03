Над Винницкой областью сбили российские ракеты
Вторник, 3 мая 2022, 21:26
Над Винницкой областью украинская ПВО во вторник вечером сбила вражеские ракеты.
Источник: глава Винницкой ОВА Сергей Борзов в Telegram
Дословно: "Два хлопка, которые слышали винничане, – это сработало наше ПВО.
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Обломки сбитых ракет ищут".
Что предшествовало: Во вторник вечером почти по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
Впоследствии стало известно о взрывах во Львове.
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Также россияне нанесли ракетный удар по Долинской общине Кировоградской области.