Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Появилось видео штурма "Азовстали" россиянами

Светлана КизиловаВторник, 3 мая 2022, 21:48
Появилось видео штурма Азовстали россиянами
Попытка штурма "Азовстали" россиянами, скрин с видео

В Мариуполе оккупанты 3 мая предприняли очередную попытку штурма "Азовстали".

Источник: советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Детали: Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь "Калина" в комментарии УП рассказал, что российские захватчики во вторник начали штурм завода "Азовсталь".

Реклама:

Советник мэра подтвердил эту информацию и показал видео атаки.

Прямая речь: "Кадры попытки штурма. Точно известно о как минимум одном оккупанте, который превратился в удобрение. И об одном, который еще жив, но имеет все шансы послушать Кобзона лично.

Слава Героическим Защитникам Мариуполя – Азову, 36-й, патрульной полиции, пограничникам и всем, кто приближает нашу победу!"

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Андрющенко добавил, что 3 мая из Мариуполя оккупанты депортировали в Россию 149 человек, в том числе 22 ребенка. "С одной стороны наблюдаем тенденцию уменьшения количества депортированных в день, с другой – причина замедления темпов депортации в первую очередь связана с усилением процедуры фильтрации. Без комментариев", – отметил советник городского головы.

Напомним:

Государственный секретарь Энтони Блинкен убежден, что постоянное напоминание журналистов об ужасах и преступлениях российских оккупантов в Мариуполе способны приблизить спасение гражданских и военных лиц, оказавшихся заблокированными в бункерах завода "Азовсталь".

Знать больше: Хроники ада: в Украине сняли документальный фильм о трагедии в Мариуполе

Темы: МариупольвойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
Мариуполь
500 дней в плену: на Майдане провели акцию в поддержку защитников Мариуполя
Андрющенко: В Мариуполе сработала ПВО
Оккупанты планируют завезти в захваченный Мариуполь 300 тысяч россиян – ЦНС
Последние новости
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
21:10
Кабмин увеличил компенсации за трудоустройство переселенцев
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
Все новости...
Реклама: