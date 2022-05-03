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Появилось видео штурма "Азовстали" россиянами

Светлана КизиловаВторник, 3 мая 2022, 21:48
Попытка штурма "Азовстали" россиянами, скрин с видео

В Мариуполе оккупанты 3 мая предприняли очередную попытку штурма "Азовстали".

Источник: советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Детали: Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь "Калина" в комментарии УП рассказал, что российские захватчики во вторник начали штурм завода "Азовсталь".

Советник мэра подтвердил эту информацию и показал видео атаки.

Прямая речь: "Кадры попытки штурма. Точно известно о как минимум одном оккупанте, который превратился в удобрение. И об одном, который еще жив, но имеет все шансы послушать Кобзона лично.

Слава Героическим Защитникам Мариуполя – Азову, 36-й, патрульной полиции, пограничникам и всем, кто приближает нашу победу!"

Детали: Андрющенко добавил, что 3 мая из Мариуполя оккупанты депортировали в Россию 149 человек, в том числе 22 ребенка. "С одной стороны наблюдаем тенденцию уменьшения количества депортированных в день, с другой – причина замедления темпов депортации в первую очередь связана с усилением процедуры фильтрации. Без комментариев", – отметил советник городского головы.

Напомним:

Государственный секретарь Энтони Блинкен убежден, что постоянное напоминание журналистов об ужасах и преступлениях российских оккупантов в Мариуполе способны приблизить спасение гражданских и военных лиц, оказавшихся заблокированными в бункерах завода "Азовсталь".

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Темы: МариупольвойнаРосcия
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