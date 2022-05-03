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Журналисты, напоминая о катастрофе в Мариуполе, приближают спасение людей – Блинкен

Денис Карловский, Севгиль МусаеваВторник, 3 мая 2022, 22:05
женщина со своим шестимесячным сыном святославм 3 мая, после того как ей удалось выбраться из "азовстали" в запорожье. фото: дмитрий ларин, уп

Государственный секретарь Энтони Блинкен убежден, что постоянное напоминание журналистов об ужасах и преступлениях российских оккупантов в Мариуполе способны приблизить спасение гражданских и военных лиц, оказавшихся заблокированными в бункерах завода "Азовсталь".

Источник: речь Блинкена по случаю Всемирного дня свободы печати

Прямая речь Блинкена: "Мы чрезвычайно обеспокоены судьбой тех людей в разных регионах Украины, которые оказались под российской оккупацией. Мариуполь – это самый страшный случай, хотя контроль над ним до сих пор не принадлежит ни одной из сторон.

Если коротко: людям должны предоставить безопасный путь выхода из Мариуполя. Мы знаем об общих усилиях различных организаций и лиц по обеспечению безопасного коридора для эвакуации. Но это не стало возможным потому, что Россия отказывается выполнять договоренности, на которые она якобы соглашается. У нас есть пример успешной эвакуации более 100 человек из Мариуполя 1 мая. Однако в целом россияне продолжили штурм, бомбардировки и обстрелы металлургического комбината, где в подземельях скрываются гражданские.

Еще раз скажу: это чрезвычайно важно то, что вы (журналисты – ред.) делаете – постоянно повторяете и напоминаете об этой катастрофе, которая сейчас разворачивается под ударами россиян в Мариуполе. Вы следите за тем, чтобы мир знал о происходящем. Видел, знал и понимал жестокость и бесчеловечность россиян в Мариуполе".

Детали: Блинкен надеется, что та информация о преступлениях и жестокости российских оккупантов в Мариуполе станет в долгосрочной перспективе одним из факторов подрыва российской пропаганды в мире, а также приведет к разочарованию россиян в своей власти.

Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева спросила Блинкена через Zoom, как цивилизованный мир может помочь в освобождении гражданских и военных из подземных бомбоубежищ на "Азовстали" в Мариуполе.

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Мусаева подчеркнула, что на протяжении 8 лет российские власти в своей пропаганды повторяли безосновательные утверждения о якобы нацистских убеждениях военнослужащих полка "Азов" и в целом украинских военных на Донбассе. И теперь россияне оправдывают жестокое уничтожение людей в Мариуполе этими выдуманными теориями о "нацистах".

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Предыстория:

  • Генеральный директор "Азовстали" Энвер Цкитишвили рассказал, что бомбоубежища, построенные в советские времена под заводом, способны выдержать прямое попадание ядерного боезаряда.
  • В ночь на 3 мая российская авиация сбрасывала мощные бомбы на комбинат, а днем ​​оккупанты начали штурм "Азовстали". В результате бомбардировки погибли две гражданские женщины.
  • 2 мая военнослужащие Национальной гвардии Украины, защищающие Мариуполь, призвали международное сообщество и украинское военно-политическое руководство объединить усилия по безопасной эвакуации гражданских, раненых и тел погибших, а также надеются, что спасут гарнизон.
  • Несмотря на сокрушительные бомбардировки врага, украинские защитники сумели убить 5 российских оккупантов при обороне. Днем 2 мая воздушные удары оккупантов вызвали чрезвычайно мощный пожар на заводе.
  • 1 мая, при содействии ООН и Международного комитета Красного Креста, украинские власти сумели эвакуировать часть гражданского населения, скрывавшегося от российских оккупантов в бункерах завода "Азовсталь" в Мариуполе. Днем 3 мая колонна с эвакуированными прибыла в Запорожье.

Темы: МариупольСШААзовСМИ
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