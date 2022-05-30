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Бои на востоке достигли максимальной интенсивности – Минобороны

Катерина ТищенкоПонедельник, 30 мая 2022, 16:21
Бои на востоке достигли максимальной интенсивности – Минобороны
Александр Мотузяник, скриншот видео

В Минобороны Украины заявляют, что бои на востоке достигли максимальной интенсивности.

Источник: спикер Министерства обороны Александр Мотузяник на брифинге в Медиацентре Украина - Укринформ

Детали: По словам Мотузяника, российские оккупационные войска не прекращают ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей, обеспечения устойчивости сухопутного коридора из Ростовской области к ВТО АР Крым и блокирования морских коммуникаций Украины в северо-западной части Черного моря.

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Прямая речь: "Для этого российское командование задействовало все силы и предпринимает попытки оцепить наши войска в Донецкой и Луганской областях. Бои достигли максимальной интенсивности, российские оккупационные войска ведут огонь вдоль всей полосы столкновения и пытаются бить артиллерией вглубь нашей обороны.

Одновременно производится штурм на нескольких направлениях. Самые ожесточенные бои идут на Северодонецком, Бахмутском и Кураховском направлениях".

Больше деталей: Спикер Минобороны также сообщил, что в течение последней недели оккупанты принудительно вывезли в фильтрационный лагерь в районе н.п. Безымянное, что в 20 км к востоку от Мариуполя, около 3 тысяч украинцев, более 300 из которых – дети.

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"Граждане Украины, которые не проходят фильтрацию (не менее 10%), признаются "опасными для российского режима" и арестовываются", – заявил он.

Во время содержания под арестом украинских граждан подвергают допросам, пыткам, угрожают казнью и принуждают к сотрудничеству.

Темы: МиноборонывойнаДонбассМариуполь
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