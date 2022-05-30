Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Бои на востоке достигли максимальной интенсивности – Минобороны

Катерина ТищенкоПонедельник, 30 мая 2022, 16:21
Александр Мотузяник, скриншот видео

В Минобороны Украины заявляют, что бои на востоке достигли максимальной интенсивности.

Источник: спикер Министерства обороны Александр Мотузяник на брифинге в Медиацентре Украина - Укринформ

Детали: По словам Мотузяника, российские оккупационные войска не прекращают ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей, обеспечения устойчивости сухопутного коридора из Ростовской области к ВТО АР Крым и блокирования морских коммуникаций Украины в северо-западной части Черного моря.

Прямая речь: "Для этого российское командование задействовало все силы и предпринимает попытки оцепить наши войска в Донецкой и Луганской областях. Бои достигли максимальной интенсивности, российские оккупационные войска ведут огонь вдоль всей полосы столкновения и пытаются бить артиллерией вглубь нашей обороны.

Одновременно производится штурм на нескольких направлениях. Самые ожесточенные бои идут на Северодонецком, Бахмутском и Кураховском направлениях".

Больше деталей: Спикер Минобороны также сообщил, что в течение последней недели оккупанты принудительно вывезли в фильтрационный лагерь в районе н.п. Безымянное, что в 20 км к востоку от Мариуполя, около 3 тысяч украинцев, более 300 из которых – дети.

"Граждане Украины, которые не проходят фильтрацию (не менее 10%), признаются "опасными для российского режима" и арестовываются", – заявил он.

ВИДЕО ДНЯ

Во время содержания под арестом украинских граждан подвергают допросам, пыткам, угрожают казнью и принуждают к сотрудничеству.

Темы: МиноборонывойнаДонбассМариуполь
Главное сегодня

Перехват разговора полковников РФ: "Шойгу – профан", "потери страшные"

Россияне продвинулись вглубь Северодонецка, продолжаются бои – Гайдай

Посол США в Украине Бриджит Бринк прибыла в Киев

Депутаты хотят уволить омбудсмена Денисову

обновленоВ Херсонской области ВСУ заставили врага отступить из Николаевки – Генштаб

видеоСБУ нашла телефон кадыровца: снимал "битвы" с деревьями для тик-тока

Все новости...
Минобороны
Минобороны о защитниках "Азовстали": есть вся информация, но пока - засекречена
Министерство обороны посоветовало набраться терпения с поставкой оружия
Ищет "подарки" оккупантов: в Минобороны служит пушистая разведчица Веста
Последние новости
01:08
Враг обстреливает им же оккупированные населенные пункты – Вилкул
00:53
Несогласованный пакет санкций, нулевую растаможку авто хотят отменить: итоги дня
00:27
Перехват разговора полковников РФ: "Шойгу – профан", "потери страшные"
00:16
На саммите ЕС предложили новый проект санкций, чтобы уговорить Венгрию – СМИ
23:51
Российский прокурор запросил 15 и 16 лет колонии для активистов из Бахчисарая
23:30
Турция заявила США, что ждет конкретных шагов от Финляндии и Швеции для вступления в НАТО
23:09
Оккупанты украли полмиллиона тонн зерна и ищут, как продать – Зеленский
23:00
Россияне продвинулись вглубь Северодонецка, продолжаются бои – Гайдай
22:46
В ЕС намекнули Грузии, что обеспокоены курсом страны
22:31
В Южной Осетии решили пока не проводить "референдум" о присоединении к РФ
Все новости...