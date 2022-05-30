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Бої на сході досягли максимальної інтенсивності – Міноборони

Катерина ТищенкоПонеділок, 30 травня 2022, 16:21
Бої на сході досягли максимальної інтенсивності – Міноборони
Олександр Мотузяник, скріншот відео

У Міноборони України заявляють, що бої на сході досягли максимальної інтенсивності.

Джерело: речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник на брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ

Деталі: За словами Мотузяника, російські окупаційні війська не припиняють ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей, забезпечення стійкості сухопутного коридору з Ростовської області до ТОТ АР Крим та блокування морських комунікацій України у північно-західній частині Чорного моря.

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Пряма мова: "Для цього російське командування задіяло всі сили і здійснює спроби оточити наші війська на Донеччині та Луганщині. Бої досягли максимальної інтенсивності, російські окупаційні війська ведуть вогонь уздовж усієї лінії зіткнення та намагаються бити артилерією вглибину нашої оборони.

Одночасно здійснюється штурм на декількох напрямках. Найзапекліші бої точаться на Сєверодонецькому, Бахмутському та Курахівському напрямках".

Більше деталей: Речник Міноборони також повідомив, що протягом останнього тижня окупанти примусово вивезли до фільтраційного табору в районі н.п. Безіменне, що у 20 км на схід від Маріуполя, близько 3 тисяч українців, понад 300 з яких – діти.

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Громадяни України, які не проходять фільтрацію (щонайменше 10%), визнаються "небезпечними для російського режиму" та заарештовуються", – заявив він.

Під час утримання під арештом українських громадян піддають допитам, тортурам, погрожують стратою та примушують до співпраці.

Теми: МіноборонивійнаДонбасМаріуполь
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