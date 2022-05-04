Россия начала использовать противокорабельные ракеты по наземным целям: почему это происходит

Использование Россией противокорабельных крылатых ракет "Оникс" по наземным целям может свидетельствовать о нехватке у страны-агрессора других типов высокоточных боеприпасов большой дальности.

Источник: американский военный аналитик, старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа США Майкл Кофман в Twittter, вашингтонский Институт изучения войны ISW

Детали: Кофман и ISW прокомментировали запуск из комплексов береговой обороны "Бастион" противокорабельных крылатых ракет "Оникс" по объектам военной инфраструктуры Украины в Одесской области.

Ранее Минобороны России в своем Telegram-канале опубликовало видео запуска ракет "Оникс", отметив, что ими уничтожили ангары "логистического центру на военном аэродроме, через который осуществлялась доставка иностранного вооружения".

Прямая речь Кофмана: "Я все чаще интерпретирую это как признак того, что у них мало других типов ракет большой дальности. Это дорогая система для использования во второстепенной роли".

I’m increasingly interpreting these as a sign they’re low on other types of long range PGMs. This is an expensive system to use in its secondary role like this. https://t.co/X31U0eOhVL — Michael Kofman (@KofmanMichael) May 3, 2022

Дословно ISW: "Использование противокорабельных ракет "Оникс" может указывать на то, что российские силы испытывают нехватку других типов высокоточных боеприпасов большой дальности, необходимых для нарушения украинской логистики".

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I’m increasingly interpreting these as a sign they’re low on other types of long range PGMs. This is an expensive system to use in its secondary role like this. https://t.co/X31U0eOhVL — Michael Kofman (@KofmanMichael) May 3, 2022

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