Россия начала использовать противокорабельные ракеты по наземным целям: почему это происходит

Использование Россией противокорабельных крылатых ракет "Оникс" по наземным целям может свидетельствовать о нехватке у страны-агрессора других типов высокоточных боеприпасов большой дальности.

Источник: американский военный аналитик, старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа США Майкл Кофман в Twittter, вашингтонский Институт изучения войны ISW

Детали: Кофман и ISW прокомментировали запуск из комплексов береговой обороны "Бастион" противокорабельных крылатых ракет "Оникс" по объектам военной инфраструктуры Украины в Одесской области.

Ранее Минобороны России в своем Telegram-канале опубликовало видео запуска ракет "Оникс", отметив, что ими уничтожили ангары "логистического центру на военном аэродроме, через который осуществлялась доставка иностранного вооружения".

Прямая речь Кофмана: "Я все чаще интерпретирую это как признак того, что у них мало других типов ракет большой дальности. Это дорогая система для использования во второстепенной роли".

