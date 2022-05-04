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Россия начала использовать противокорабельные ракеты по наземным целям: почему это происходит

Ирина БалачукСреда, 4 мая 2022, 08:47
Россия начала использовать противокорабельные ракеты по наземным целям: почему это происходит
Запуск ракеты "Оникс". Скриншот из видео Минобороны России

Использование Россией противокорабельных крылатых ракет "Оникс" по наземным целям может свидетельствовать о нехватке у страны-агрессора других типов высокоточных боеприпасов большой дальности.

Источник: американский военный аналитик, старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа США Майкл Кофман в Twittter, вашингтонский Институт изучения войны ISW

Детали: Кофман и ISW прокомментировали запуск из комплексов береговой обороны "Бастион" противокорабельных крылатых ракет "Оникс" по объектам военной инфраструктуры Украины в Одесской области.

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Ранее Минобороны России в своем Telegram-канале опубликовало видео запуска ракет "Оникс", отметив, что ими уничтожили ангары "логистического центру на военном аэродроме, через который осуществлялась доставка иностранного вооружения".

Прямая речь Кофмана: "Я все чаще интерпретирую это как признак того, что у них мало других типов ракет большой дальности. Это дорогая система для использования во второстепенной роли".

Дословно ISW: "Использование противокорабельных ракет "Оникс" может указывать на то, что российские силы испытывают нехватку других типов высокоточных боеприпасов большой дальности, необходимых для нарушения украинской логистики".  

Предыстория: 

  • 3 мая россияне нанесли ракетный удар по городу Арциз в Болградском районе Одесской области. Позже ОК "Юг" сообщило, что при повторном обстреле Одесской области враг ударил еще 2 ракетами по объектам инфраструктуры региона. Пострадавших нет.
  • Кроме того, 3 мая силы ПВО сбили три ракеты, нацеленные на Одесскую область.

Темы: РосcияУкраинавойна
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