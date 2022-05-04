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Херсонщина: при обстреле Высокополья ранило 6-летнюю девочку

Елена РощинаСреда, 4 мая 2022, 10:28

2 мая в результате артиллерийского обстрела российскими военными пгт. Высокополье Бериславского района Херсонской области и попадание двух снарядов в жилой дом получили тяжелые ранения 6-летняя девочка.

Источник: Офис генерального прокурора со ссылкой на ювенальных прокуроров

Детали: Всего за 69 дней войны России против Украины более 627 детей пострадали: по официальным данным: 220 детей погибли, 407 получили ранения. Эти цифры неокончательны и неполны, так как информация с оккупированных территорий и зон боевых действий недоступна.

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По проверенным данным на утро 4 мая, больше всего детей пострадали в Донецкой области – 139, Киевской – 115, Харьковской – 95, Черниговской – 68, Херсонской – 46, Николаевской – 43, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской областях – 17 , в Киеве – 16, в Житомирской области – 15.

Из-за ежедневных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1584 учебных заведения. При этом 118 из них полностью разрушены.

 

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Темы: Херсонская областьвойнадетиОфис генпрокурора
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