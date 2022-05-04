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Киевская область: за сутки обнаружили 20 тел мирных людей, убитых оккупантами

Ирина БалачукСреда, 4 мая 2022, 12:41
Тела убитых россиянами мирных жителей в Киевской области. Фото gp.gov.ua

В Киевской области за минувшие сутки обнаружили еще 20 тел мирных жителей, убитых российскими оккупантами.

Источник: глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк в Telegram, МВД со ссылкой на главу полиции Киевской области Андрея Небитова в Telegram

Прямая речь Павлюка: "Только за последние сутки в морги были направлены еще 20 тел убитых мирных жителей Киевщины. Следователи фиксируют случаи пыток".

Детали: По словам Небитова, по состоянию на 4 мая полиция Киевской области обнаружила и осмотрела уже 1235 тел мирных жителей. Личности 282 погибших на данный момент не установлены.

Известно также, что многих мирных жителей оккупанты принудительно вывезли за пределы Украины. Сейчас связь с ними потеряна.

Небитов призвал граждан не медлить и сообщать в полицию о пропавших без вести родственниках и близких.

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Темы: Киевская областьвойнажертвы
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