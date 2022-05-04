Киевская область: за сутки обнаружили 20 тел мирных людей, убитых оккупантами
В Киевской области за минувшие сутки обнаружили еще 20 тел мирных жителей, убитых российскими оккупантами.
Источник: глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк в Telegram, МВД со ссылкой на главу полиции Киевской области Андрея Небитова в Telegram
Прямая речь Павлюка: "Только за последние сутки в морги были направлены еще 20 тел убитых мирных жителей Киевщины. Следователи фиксируют случаи пыток".
Детали: По словам Небитова, по состоянию на 4 мая полиция Киевской области обнаружила и осмотрела уже 1235 тел мирных жителей. Личности 282 погибших на данный момент не установлены.
Известно также, что многих мирных жителей оккупанты принудительно вывезли за пределы Украины. Сейчас связь с ними потеряна.
Небитов призвал граждан не медлить и сообщать в полицию о пропавших без вести родственниках и близких.
Предыстория:
- 2 мая в селе Калиновка Макаровской ОТГ Бучанского района Киевской области обнаружили захоронение двух мужчин со следами пыток.
- 29 апреля на территории Бучанского района обнаружили яму с телами трех мужчин, которых солдаты РФ пытали, а затем жестоко убили.