В Драмтеатре Мариуполя погибли 600 людей – СМИ

Расследование Associated Press отмечает, что нападение россиян на Драмтеатр в Мариуполе на самом деле было гораздо более смертоносным, чем предполагалось, в результате чего погибло около 600 человек внутри и снаружи здания.

Источник: Associated Press

Детали: Издание реконструировало 3D-модель здания на основе свидетельств очевидцев, двух наборов планов этажей театра, фотографий и видео, сделанных внутри.

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Все свидетели сказали, что по крайней мере 100 человек находились на полевой кухне недалеко от дома, и никто не выжил. Они также сказали, что комнаты и коридоры внутри здания были переполнены, примерно один человек на каждые 3 квадратных метра.

По оценкам многих выживших, во время авиаудара внутри находилось около 1000 человек, но никто не видел, чтобы спаслось больше 200 людей.

Расследование также опровергает утверждения России о том, что театр служил украинской военной базой. Никто из свидетелей не видел украинских военных, действовавших внутри здания. И никто не сомневался, что театр был разрушен в результате удара российской авиации.

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Предыстория: 16 марта оккупационные войска сбросили сверхмощную бомбу на Мариупольский драматический театр, где скрывались потерявшие дом беженцы.

Мариупольский городской совет сообщала, что в Драматическом театре Мариуполя в результате бомбардировки русским самолетом погибло около 300 человек.