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Горсовет Мариуполя сообщил о 300 погибших в Драматическом театре

Роман ПетренкоПятница, 25 марта 2022, 12:42

Мариупольский горродской совет сообщил, что в Драматическом театре Мариуполя в результате бомбардировки русским самолетом погибло около 300 человек.

Источник: горсовет Мариуполя

Дословно: "От очевидцев появилась информация о том, что в Драматическом театре Мариуполя в результате бомбардировки русским самолетом погибло около 300 человек.

До последнего не хочется верить в этот ужас. До последнего хочется верить, что всем удалось спастись. Но слова тех, кто был внутри здания в момент этого террористического акта говорят об обратном".

Напомним: 14 марта советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко говорил, что общая ситуация в городе катастрофическая и что количество жертв российских обстрелов может приближаться к 20 тысячам.

Днем 16 марта российская авиация сбросила сверхмощную бомбу на драматический театр в центре Мариуполя.

В здании скрывалось около тысячи жителей города, потерявших дома из-за обстрелов оккупантов. По словам чиновников и военных, в театре пряталось очень много людей с маленькими детьми. Из-за ожесточенных боев до завалов невозможно добраться и установить количество жертв.

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Темы: МариупольоккупациявойнаРосcия
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