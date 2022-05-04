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В Конотопе запретили УПЦ МП: угроза нацбезопасности

Катерина ТищенкоСреда, 4 мая 2022, 18:59
Артём Семенихин, фото Эльдара Сарахмана, УП

Городской голова Конотопа Сумской области Артем Семенихин запретил деятельность в городе Украинской православной церкви Московского патриархата.

Источник: Семенихин в Facebook

 
документ из Facebook Семенихина

Дословно: "Между врагом и его агентом нет разницы. А в случае моспархата это два в одном. Поэтому я принял решение запретить деятельность этой агентурной сети ФСБ на территории моего города".

Детали: Мэр опубликовал свое распоряжение от 3 мая о запрете деятельности УПЦ МП на территории городского совета Конотопа.

"Запретить на территории Конотопского городского совета деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата как несущей угрозу национальной безопасности Украины", - говорится в распоряжении.

Что предшествовало: Ранее сотни священников Украинской православной церкви Московского патриархата подписались под обращением к Собору Предстоятелей Древних Восточных Церквей с иском против патриарха РПЦ Кирилла, откровенно поддерживающего захватническую войну России против Украины. На 16 апреля под обращением стояло более 400 подписей.

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Темы: Сумская областьцерковь
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