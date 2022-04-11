Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Около 200 священников УПЦ МП хотят церковного трибунала для патриарха Кирилла

Ольга ГлущенкоПонедельник, 11 апреля 2022, 01:05
Около 200 священников УПЦ МП хотят церковного трибунала для патриарха Кирилла
патриарх Кирилл, фото: getty images

Священники Украинской православной церкви Московского патриархата собирают подписи под обращением в Собор Предстоятелей Древних Восточных Церквей под обращением "с иском против патриарха Кирилла".

Источник: протоиерей УПЦ МП Андрей Пинчук в Facebook

Прямая речь: "Сегодня, когда Московский патриарх Кирилл откровенно поддерживает захватническую войну России против Украины, мы, священники Украинской Православной Церкви, решили обратиться в Собор Предстоятелей Древних Восточных Церквей с иском против патриарха Кирилла".

Реклама:

Детали: По состоянию на 11.04.22 01:01 обращение подписал 191 священник из разных епархий УПЦ МП.

В открытом обращении, в частности, говорится: "Мы, священники Украинской Православной Церкви, в эти трагические дни, когда идет жестокая война Российской Федерации против Украины, считаем своим пастырским долгом обратиться ко всей полноте Всемирного Православия".

"Действия патриарха Кирилла вызвали массовое возмущение среди духовенства и верующих Украинской Православной Церкви", – отмечают священники.

ВИДЕО ДНЯ

В обращении священники призывают Предстоятелей Поместных Православных Церквей "осудить военную агрессию Российской Федерации против Украины".

А также рассмотреть публичные заявления Кирилла и "на всеправославном уровне доктрину "русского мира", которую в течение многих лет пропагандирует патриарх Кирилл и ставшая одним из идейных оправданий войны Российской Федерации против Украины".

После рассмотрения "дать этой доктрине оценку с точки зрения православного учения и в случае осуждения этой доктрины, привлечь патриаха Кирилла к ответственности и лишить права занимать патриарший престол".

Предыстория:

  • Христиане мира дистанцируются от РПЦ и патриарха Кирилла из-за их поддержки войны, а внутри церкви некоторые священники выступают против верхушки. Папа Римский Франциск не планирует проводить запланированную встречу с Кириллом по поводу экуменического диалога восточных и западных церквей.
  • Кирилл выступил в начале апрелі с речью в храме вооруженных сил РФ, расхваливая молодых россиян, становящихся в ряды армии и идущих убивать украинцев.
  • Митрополит УПЦ МП Онуфрий поддержал Вооруженные силы Украины в начале войны и обратился к Путину с призывом прекратить "братоубийственную" войну.
  • 63% украинцев поддерживают идею разрыва связей УПЦ МП с московским патриархатом. Народные депутаты зарегистрировали законопроект о запрете УПЦ МП на территории Украины.
  • Российские оккупанты уничтожают храмы, монастыри и религиозные достопримечательности в Украине.

Темы: церковьКириллвойнарелигия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

Все новости...
церковь
Глава УГКЦ ожидает разъяснений от Папы относительно его заявления
Собор УПЦ МП в Каневе хотят передать государству
У Митрополита Павла диагностировали острый инфаркт – адвокат
Последние новости
13:42
15 лет тюрьмы получил киевлянин, который продавал ФСБ данные о ВСУ
13:34
На Русановских Садах в Киеве сделают прокол в насыпи железной дороги, чтобы Подольский мост выходил на Троешину
13:26
Германия установила личности россиян, которых подозревают в обстрелах Гостомеля
13:17
Украина может вернуться на рынок внешних заимствований через год – глава Минфина
13:04
"Эффективности 99%": ученые представили новый способ уничтожения раковых клеток
12:56
В Украине сохранится теплая погода, мокрый снег возможен лишь на северо-востоке
12:52
Посол США отреагировала на обстрел вокзала Херсона: "Россия продолжает варварские атаки, пока все празднуют"
12:38
Дело против сети кинотеатров "Мультиплекс" закрыто, но наложен штраф на 10 миллионов
12:31
Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media
12:29
СМИ: Пентагон хочет до 2026 года получить прототип оружия направленной энергии
Все новости...
Реклама: