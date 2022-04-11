Около 200 священников УПЦ МП хотят церковного трибунала для патриарха Кирилла
Священники Украинской православной церкви Московского патриархата собирают подписи под обращением в Собор Предстоятелей Древних Восточных Церквей под обращением "с иском против патриарха Кирилла".
Источник: протоиерей УПЦ МП Андрей Пинчук в Facebook
Прямая речь: "Сегодня, когда Московский патриарх Кирилл откровенно поддерживает захватническую войну России против Украины, мы, священники Украинской Православной Церкви, решили обратиться в Собор Предстоятелей Древних Восточных Церквей с иском против патриарха Кирилла".
Детали: По состоянию на 11.04.22 01:01 обращение подписал 191 священник из разных епархий УПЦ МП.
В открытом обращении, в частности, говорится: "Мы, священники Украинской Православной Церкви, в эти трагические дни, когда идет жестокая война Российской Федерации против Украины, считаем своим пастырским долгом обратиться ко всей полноте Всемирного Православия".
"Действия патриарха Кирилла вызвали массовое возмущение среди духовенства и верующих Украинской Православной Церкви", – отмечают священники.
В обращении священники призывают Предстоятелей Поместных Православных Церквей "осудить военную агрессию Российской Федерации против Украины".
А также рассмотреть публичные заявления Кирилла и "на всеправославном уровне доктрину "русского мира", которую в течение многих лет пропагандирует патриарх Кирилл и ставшая одним из идейных оправданий войны Российской Федерации против Украины".
После рассмотрения "дать этой доктрине оценку с точки зрения православного учения и в случае осуждения этой доктрины, привлечь патриаха Кирилла к ответственности и лишить права занимать патриарший престол".
Предыстория:
- Христиане мира дистанцируются от РПЦ и патриарха Кирилла из-за их поддержки войны, а внутри церкви некоторые священники выступают против верхушки. Папа Римский Франциск не планирует проводить запланированную встречу с Кириллом по поводу экуменического диалога восточных и западных церквей.
- Кирилл выступил в начале апрелі с речью в храме вооруженных сил РФ, расхваливая молодых россиян, становящихся в ряды армии и идущих убивать украинцев.
- Митрополит УПЦ МП Онуфрий поддержал Вооруженные силы Украины в начале войны и обратился к Путину с призывом прекратить "братоубийственную" войну.
- 63% украинцев поддерживают идею разрыва связей УПЦ МП с московским патриархатом. Народные депутаты зарегистрировали законопроект о запрете УПЦ МП на территории Украины.
- Российские оккупанты уничтожают храмы, монастыри и религиозные достопримечательности в Украине.