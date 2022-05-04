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90% гаубиц, которые пообещали власти США, уже передали в ВСУ

Денис КарловскийСреда, 4 мая 2022, 19:40
90% гаубиц, которые пообещали власти США, уже передали в ВСУ
применение гаубицы м777 на учениях армии стран нато. фото: getty images

По меньшей мере, 81 из 90 гаубиц, которые власти США приняли передать на вооружение Украине, уже находятся в распоряжении Вооруженных сил Украины.

Источник: неназванный высокопоставленный чиновник Пентагона в комментарии журналистам CNN

Прямая речь: "Я могу вам сказать, что более 90% из тех 90 гаубиц, которые были обещаны Украине в рамках двух недавних президентских распоряжений, уже в руках украинцев".

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Детали: Около 90 тысяч из 144 тысяч боеприпасов к ним также уже передали в ВСУ.

Он заверил журналистов, что Пентагон не отслеживает перемещение каждой отдельной единицы оружия, передаваемого в Украину. Поэтому они не могут точно сказать, где сейчас находятся эти гаубицы и боеприпасы к ним.

Американский чиновник добавил, что недавние ракетные удары россиян по железнодорожной инфраструктуре Украины не нанесли ущерба существующим складам с западным вооружением.

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Речь идет о британских полевых гаубицах М777, совместимых с большинством артиллерийского вооружения в армиях стран-членов НАТО.

Справка: M777 howitzer – британская полевая прицепная гаубица калибра 155 миллиметров. M777 имеет цифровую систему управления огнем, которая аналогична системам управления огнем в самоходных артиллерийских установках. Максимальная дальнобойность обычными снарядами – 24,7 км.

Гаубица M777 может вести огонь высокоточными снарядами M982 Excalibur с максимальной дальностью 40 км.

Предыстория:

  • 13 апреля администрация президента США Джо Байдена приняла передать Украине 18 гаубиц калибра 155 мм и 40 тысяч боеприпасов к ней. 21 апреля в новом пакете вооруженной помощи власти США добавили еще 72 гаубицы, 144 тысячи боеприпасов к ней и 72 тактические машины для их буксировки.
  • 2 мая этот же чиновник называл журналистам, что в Украину перевезли уже более 70 гаубиц. Также американские военные инструкторы научили уже около 200 украинских артиллеристов, как управлять этими гаубицами.

Темы: СШАразведкаоружиебоевые действия
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