90% гаубиц, которые пообещали власти США, уже передали в ВСУ

По меньшей мере, 81 из 90 гаубиц, которые власти США приняли передать на вооружение Украине, уже находятся в распоряжении Вооруженных сил Украины.

Источник: неназванный высокопоставленный чиновник Пентагона в комментарии журналистам CNN

Прямая речь: "Я могу вам сказать, что более 90% из тех 90 гаубиц, которые были обещаны Украине в рамках двух недавних президентских распоряжений, уже в руках украинцев".

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Детали: Около 90 тысяч из 144 тысяч боеприпасов к ним также уже передали в ВСУ.

Он заверил журналистов, что Пентагон не отслеживает перемещение каждой отдельной единицы оружия, передаваемого в Украину. Поэтому они не могут точно сказать, где сейчас находятся эти гаубицы и боеприпасы к ним.

Американский чиновник добавил, что недавние ракетные удары россиян по железнодорожной инфраструктуре Украины не нанесли ущерба существующим складам с западным вооружением.

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Речь идет о британских полевых гаубицах М777, совместимых с большинством артиллерийского вооружения в армиях стран-членов НАТО.

Справка: M777 howitzer – британская полевая прицепная гаубица калибра 155 миллиметров. M777 имеет цифровую систему управления огнем, которая аналогична системам управления огнем в самоходных артиллерийских установках. Максимальная дальнобойность обычными снарядами – 24,7 км.

Гаубица M777 может вести огонь высокоточными снарядами M982 Excalibur с максимальной дальностью 40 км.

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