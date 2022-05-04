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В России обещают выпустить с "Азовстали" оставшихся гражданских

Катерина ТищенкоСреда, 4 мая 2022, 21:52
Разрушенная "Азовсталь", TWITTER CHRISTIAAN TRIEBERT

В России заявили, что с 8 утра четверга откроют гуманитарный коридор для эвакуации гражданских с территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе, о военных, в том числе, раненых речь не идет.

Источник: заявление Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, которое публикует Минобороны России

Дословно: "В соответствии с решением руководства Российской Федерации, исходя из гуманных принципов, Вооруженные Силы России с 08:00 до 18:00 (мск) 5, 6 и 7 мая 2022 г. открывают гуманитарный коридор с территории металлургического комбината "Азовсталь" для эвакуации гражданских лиц (рабочего персонала, женщин и детей), о нахождении которых в подземных сооружениях комбината, в очередной раз, заявляют киевские власти".

Детали: В России обещают, что в указанный период войска РФ и формирования боевиков ОРДО в одностороннем порядке "прекращают любые боевые действия, подразделения отводятся на безопасное расстояние и обеспечивают вывод мирных граждан в любых избранных ими направлениях".

В то же время, в заявлении ничего не говорится об украинских военных, в том числе раненых.

Подтверждения гуманитарного коридора от украинских властей пока нет.

Что предшествовало: Ранее источники УП сообщили, что в заблокированном Мариуполе российские военные второй день штурмуют завод "Азовсталь", в подземельях которого остаются украинские защитники и гражданские, которых еще не эвакуировали.

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В среду россияне прорвались на завод, который до того бомбардировали и обстреливали. На "Азовстали" идут тяжелые бои. Связи с украинскими бойцами в то время не было.

Вечером глава фракции "Слуги народа" и глава переговорной группы по РФ Давид Арахамия подтвердил, что войска России находятся на территории предприятия.

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Темы: МариупольРосcияэвакуациявойна
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