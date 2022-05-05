ВСУ взяли под контроль несколько населенных пунктов на юге – сводка

Благодаря действиям украинских военных враг потерял контроль над несколькими населенными пунктами на границе Николаевской и Херсонской областей.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и содержания сухопутного коридора с временно оккупированным украинским Крымом".

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Одновременно враг провоцирует напряженность в Приднестровском регионе Молдовы. Осуществляет перегруппировку войск в отдельных направлениях, принимает меры по пополнению запасов. Пытается улучшить тактическое положение своих подразделений".

Детали: На Волынском, Полесском и Северском направлениях противник активных действий не проводил.

На Слобожанском направлении враг продолжает обстрелы города Харькова и разведывает позиции подразделений Сил обороны. В районе севернее города Изюм продолжает артиллерийские и минометные обстрелы.

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На Донецком и Таврическом направлениях продолжаются вражеские артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения. Противник применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ракетно-бомбовых ударов с целью сковывания действий украинских войск.

Подразделения противника пытаются вести наступательные действия в Лиманском, Северодонецком и Попаснянском направлениях, успеха не имеют.

На Авдеевском и Кураховском направлениях враг продолжает обстреливать позиции защитников Украины.

В районе города Мариуполь основные усилия российские оккупанты сосредоточиваются на блокировке и попытках уничтожения подразделений ВСУ в районе "Азовстали". При поддержке авиации противник возобновил наступление с целью взятия под контроль территории завода.

По имеющимся данным, часть военнослужащих 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа после отведения в район восстановления из-за значительных потерь личного состава отказалась от дальнейшего участия в боевых действиях на территории Украины.

Указанные военнослужащие находятся в районе близ украинско-российской границы и ждут перемещения в Российскую Федерацию.

"Подразделения боевиков 2-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, которые находятся в населенном пункте Сватовского района Луганской области укомплектованы местными жителями из ближайших населенных пунктов имеют низкое морально-психологическое состояние, существенные проблемы с вооружением и не готовы к выполнению задач", – сообщает Генштаб.

На Южнобужском направлении враг активных боевых действий не производил. Наносил ракетно-бомбовые удары по позициям украинских войск и инфраструктуре региона.

Благодаря успешным действиям украинских защитников и защитниц враг потерял контроль над несколькими населенными пунктами на границе Николаевской и Херсонской областей.

За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск было поражено девять воздушных целей: четыре БПЛА (два из них зенитными ракетными подразделениями Сухопутных войск) и три крылатых ракет противника. Также поражены два самолета. Предварительно – истребители Су-30. Информация уточняется.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты одиннадцать атак врага, уничтожены пять танков, семь единиц боевой бронированной техники и пять единиц автомобильной техники врага.