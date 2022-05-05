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Оккупанты в Мариуполе установили "бабку с флагом СССР", приехал путинский куратор Кириенко

Ирина БалачукЧетверг, 5 мая 2022, 09:51
Оккупанты в Мариуполе установили бабку с флагом СССР, приехал путинский куратор Кириенко
"Бабка-символ" и грустные девушки. Фото РБК

Российские захватчики установили в оккупированном Мариуполе свой "символ поддержки России" – страшный черный памятник "бабке с флагом Советского союза", а также начали заменять въездные знаки в селах и поселках Донецкой области.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram, российское издание РБК

Прямая речь Андрющенко: "Вчера в городе были первый зам администрации президента России Сергей Кириенко и секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, кураторы по "интеграции Мариуполя в Россию". Все время их сопровождали коллаборанты Иващенко (псевдомэр) и Хармышев (псевдосекретарь общины).

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Они открыли памятник из говна и палок бабке с флагом на площади Воинов-Освободителей, которую упрямо называют Ленинского комсомола (название до декоммунизации)". 

 
Оккупанты в Мариуполе
Фото РБК

Детали: Стоит отметить, что памятник по своей форме и размеру очень напоминает тот, что был установлен и простоял всего один день в российском Белгороде.

Андрющенко добавил, что Турчак во время выступления признал, что война России с Украиной длится уже 8 лет и еще раз анонсировал проведение в Мариуполе парада на 9 мая.

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РБК называет Кириенко "куратором республик Донбасса" вместо Дмитрия Козака.

Также издание сообщает, что на открытии "памятника" был так называемый "глава ДНР" Денис Пушилин. Он заявил, что они все совершили "насыщенную поездку освобожденными территориями", посетив заодно и Волноваху.

По словам Андрющенко, кроме того, оккупанты взялись заменять дорожные знаки на въезде в села и поселки на оккупированной территории. В частности, они возвращаются к старым названиям, как это произошло с пгт. Никольское. 

 
Оккупанты меняют знаки 
Фото Из Telegrаm андрющенкО 

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Темы: МариупольоккупацияРосcия
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