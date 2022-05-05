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Оккупанты в Мариуполе установили "бабку с флагом СССР", приехал путинский куратор Кириенко

Ирина БалачукЧетверг, 5 мая 2022, 09:51
"Бабка-символ" и грустные девушки. Фото РБК

Российские захватчики установили в оккупированном Мариуполе свой "символ поддержки России" – страшный черный памятник "бабке с флагом Советского союза", а также начали заменять въездные знаки в селах и поселках Донецкой области.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram, российское издание РБК

Прямая речь Андрющенко: "Вчера в городе были первый зам администрации президента России Сергей Кириенко и секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, кураторы по "интеграции Мариуполя в Россию". Все время их сопровождали коллаборанты Иващенко (псевдомэр) и Хармышев (псевдосекретарь общины).

Они открыли памятник из говна и палок бабке с флагом на площади Воинов-Освободителей, которую упрямо называют Ленинского комсомола (название до декоммунизации)". 

 
Оккупанты в Мариуполе
Фото РБК

Детали: Стоит отметить, что памятник по своей форме и размеру очень напоминает тот, что был установлен и простоял всего один день в российском Белгороде.

Андрющенко добавил, что Турчак во время выступления признал, что война России с Украиной длится уже 8 лет и еще раз анонсировал проведение в Мариуполе парада на 9 мая.

РБК называет Кириенко "куратором республик Донбасса" вместо Дмитрия Козака.

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Также издание сообщает, что на открытии "памятника" был так называемый "глава ДНР" Денис Пушилин. Он заявил, что они все совершили "насыщенную поездку освобожденными территориями", посетив заодно и Волноваху.

По словам Андрющенко, кроме того, оккупанты взялись заменять дорожные знаки на въезде в села и поселки на оккупированной территории. В частности, они возвращаются к старым названиям, как это произошло с пгт. Никольское. 

 
Оккупанты меняют знаки 
Фото Из Telegrаm андрющенкО 

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Темы: МариупольоккупацияРосcия
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