У родственников Медведчука и Казака прошли еще 6 обысков: изъяли картины и антиквариат

Суд наложил арест на корпоративные права и счета компаний, принадлежащих родственникам Виктора Медведчука и Тараса Козака, в среду во Львовской и Киевской областях прошли очередные обыски на объектах, связанных с семьями этих народных депутатов.

Источник: Государственное бюро расследований

Детали: По инициативе ГБР суд наложил арест на корпоративные права и счета хозяйствующих субъектов, принадлежащих родственникам народных депутатов Украины Виктора Медведчука и Тараса Козака. На арестованных счетах находилось более 40 млн. грн.

ГБР продолжает работу по выявлению незаконно приобретенного имущества Виктора Медведчука, Тараса Козака и их родственников.

27 апреля ГБР проводило обыски на 22 объектах Львовской области, которые принадлежат родственникам нардепов.

4 мая работники Территориального управления ГБР Львова провели очередные обыски на объектах, связанных с семьями депутатов. Следственные действия проходили по шести адресам, одно из них – в Киевской области, остальные – на территории Львовской области.

Обыски проводились в рамках уголовного производства по подозрению в злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр и легализации доходов, полученных преступным путем (ст. 364, ст. 240, ч. 2 ст. 209 УК Украины).

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Родственники Козака и Медведчука являются субъектами уголовного производства по незаконной добыче песка на двух карьерах во Львовской области.

В ходе следственных действий изъяты ценные картины, предметы антиквариата, другие драгоценности.

В дальнейшем ГБР будет инициирован вопрос о наложении на них ареста и их передаче в Национальное агентство по управлению активами.

ГБР продолжает работу по нахождению и передаче средств и имущества, полученных сомнительным путем, на нужды ВСУ.