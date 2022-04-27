ГБР проводит обыски у братьев Медведчука и Казака

Государственное бюро расследований проводит ряд обысков во Львове и Львовской области по местам регистрации и собственности братьев Виктора Медведчука и Тараса Козака из-за добычи песка. Сергей Медведчук – не в Украине, где Богдан Козак – неизвестно.

Источник: Bihus.Info со ссылкой на источники в ГБР., пресс-служба Госбюро

Детали: Обыски проводятся в рамках уголовного производства по подозрению в злоупотреблении властью или служебным положением (ст. 364 УК) и нарушении правил охраны или использования недр (ст. 240 УК)

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Речь идет о возможной незаконной добыче песка на двух карьерах во Львовской области: в с. Родатичи Городоцкого района и с. Великополе Яворивского района.

Добычу, по данным следствия, ведет компания ООО "Керамбуд" (Керамстрой). Ее конечными бенефициарами, через ООО "Экспонент", является родной брат Виктора Медведчука – Сергей Медведчук (вылетел из Украины в январе) и родной брат его бизнес-партнера Тараса Козака – Богдан Козак (местонахождение неизвестно).

По мнению следствия, Сергей Медведчук не автономно вел записанный на него бизнес – Виктор Медведчук записал на него компании, потому что сам как народный депутат не имел права управлять бизнесом.

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ООО "Керамбуд" получило спецразрешение на пользование недрами еще в 2004 году, с нарушением процедуры – без аукциона.

Через несколько лет это спецразрешение в судебном порядке признали недействительным. Однако предприятие продолжало работать, а во время проверки экологической инспекции показывало решение о якобы отмене постановления суда.

Следствие выяснило, что такого определения физически не существовало, в реестре оно отсутствует. Более того, его якобы вынес судья ВАСУ Николай Сирош, который находится в розыске по уголовному производству НАБУ.

Обыски проходят по адресам проживания, регистрации и недвижимости брата Медведчука, брата и гражданской жены Козака, директора и бухгалтера "Керамбуд", а также по адресам компаний ООО "Керамбуд", ООО "Бетонбуд" (которому, по данным следствия, "Керамбуд" продает незаконно добываемый песок), а также ООО "Трансмонолитавто" и ООО "Капитал Плаза" (у которых первые два арендуют автомобили и которым тоже продают продукцию).

Bihus.Info получили подтверждение об обысках в домах в с. Сокольники подо Львовом (где зарегистрирован Богдан Козак) и по ул. Черемшины во Львове (который ему принадлежит), а также по ул. Полевой в Пустомытах (также принадлежит Богдану Козаку).

Дом в Сокольниках принадлежит Тарасу Козаку, однако живет там его мать.

27 апреля вместе со следователями туда прибыла штурмовая группа, однако мать Казака добровольно пустила ГБР в дом для следственных действий.

Обновление: ГБР официально сообщило, что во Львове и области проводит следственные действия в квартирах, домах и производственных предприятиях, принадлежащих семье Тараса Козака, а также брату Виктора Медведчука – Сергею.

Дословно ГБР: "Цель следствия – установление незаконно приобретенного имущества Виктора Медведчука и Тараса Козака и их родственников, его дальнейший арест, а также документирование причастности субъектов к финансированию вооруженной агрессии России в отношении Украины.

Следственные действия продолжаются. Только во время обыска в одной из квартир, принадлежащей супруге Тараса Козака, следователи изъяли более 108 тыс. долларов США, 8,5 тыс. евро, 18,6 тыс. российских рублей, документы на объекты недвижимости и банковские карты".

Справка: На брата Медведчука и брата Козака в свое время записали много бизнеса с огромной палитрой деятельности: строительство, производство кирпича, черепицы, бетонных растворов, добыча песка, гравия и глины. На "матрешке" из их юридических лиц – по состоянию на прошлый год было более 40 тысяч кв м недвижимости, с десяток гектаров земли в собственности, более 40 га – в аренде, два десятка грузовых автомобилей и ряд легковых.

После наложения санкций на Медведчука и Казака их братья весной 2021 года вышли из основателей "Экспонента". Их место заняли София Козак – мать Тараса Козака, а также Анатолий Боровко, директор компании и по совместительству – доверенное лицо Медведчука на выборах. Однако уже осенью компанию откатили обратно на братьев Козака и Медведчука.

Напомним: На записях телефонных разговоров Медведчука, сделанных украинской спецслужбой после 2014 года, кум Владимира Путина называет Тараса Козака "депутатом из его бригады", говорит, что тот готов получить российский паспорт, если это нужно будет для переоформления месторождения в оккупированном Крыму, а также упоминает об участии Казака как своего доверенного лица по всем направлениям коммерческой деятельности – от торговли оккупированным углем до переоформления дизельной трубы.

Виктор Медведчук, который сбежал из-под домашнего ареста перед самым началом полномасштабного вторжения России в Украину, задержан и находится под стражей. Тарас Козак находится в розыске.