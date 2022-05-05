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Шария передадут Украине – Вениславский

Роман ПетренкоЧетверг, 5 мая 2022, 12:56
Шария передадут Украине – Вениславский

Пророссийского блоггера Анатолия Шария, задержанного в Испании, передадут в Украину и будет суд, уверен представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

Источник: Вениславский в эфире телемарафона

Прямая речь Вениславского: "Его задержали в рамках международной правовой помощи, в рамках розыска г-на Шария за совершение ряда уголовных тяжких преступлений на территории Украины.

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Соответственно, сейчас будет начата процедура его экстрадиции в Украину, и он предстанет перед украинским судом и будет нести ответственность по украинским законам.

Он точно попадет на территорию Украины и будет передан в руки правосудия – у меня сомнений также нет".

Детали: Вениславский подчеркнул, что европейские страны тщательно следят за соблюдением правовых процедур по задержанию и передаче Шария.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: 5 мая в Испании задержан Шарий, которого СБУ подозревает в государственной измене.

Темы: ШарийгосизменасудРосcия
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