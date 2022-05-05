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Венедиктова просит сдержать эмоции по поводу Шария, чтобы Испания не отказала в экстрадиции

Катерина ТищенкоЧетверг, 5 мая 2022, 17:26
Венедиктова просит сдержать эмоции по поводу Шария, чтобы Испания не отказала в экстрадиции
Ирина Венедиктова, фото Назария Мазилюка, УП

Генпрокурор Ирина Венедиктова просит украинцев, в частности представителей власти, сдержать эмоции по поводу задержанного в Испании пророссийского блогера Анатолия Шария, чтобы его не отказались выдать Украине.

Источник: Венедиктова в Facebook

Прямая речь: "Офис Генерального прокурора сегодня подтвердил Министерству юстиции Королевства Испания намерения запрашивать выдачу Анатолия Шария, задержанного испанскими правоохранителями 4 мая 2022 года на основании ранее направленного запроса о его временном аресте.

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Очень прошу всех небезразличных граждан воздержаться от эмоциональных высказываний в адрес задержанного подозреваемого в совершении госизмены и нарушения равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков. Особенно прошу вести себя сдержанно представителей власти: от правоохранителей до депутатов всех уровней".

Детали: Венедиктова объяснила, что Шарий с большой вероятностью воспользуется законным правом отказаться от упрощенной процедуры выдачи в Украину, то есть добровольной экстрадиции.

"Если именно так и произойдет, то Анатолий Шарий с помощью своих юридических советников может прибегнуть к использованию различных тактик защиты, в том числе попытаться убедить компетентный суд в исключительно политической основе привлечения его к уголовной ответственности", – подчеркнула она.

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Что предшествовало: 5 мая стало известно, что в Испании задержан пророссийский блогер Анатолий Шарий. СБУ подозревает его по двум статьям УК: ст. 111 (Государственная измена) и ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков).

Позже суд в Испании отпустил Шария под подписку о невыезде до тех пор, пока Украина не попросит о его экстрадиции.

Темы: ВенедиктоваШарийИспания
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