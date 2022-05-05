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РФ использует советские символы, готовя россиян к "возвращению" СССР – росСМИ

Катерина ТищенкоЧетверг, 5 мая 2022, 18:17
Памятник "бабушке с красным флагом" в Белгороде, ФОТО БЕЛГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ

Кремль все чаще использует советские символы, что является частью кампании по присоединению новых территорий.

Источник: "Медуза" со ссылкой на источники, близкие к Администрации президента РФ

Детали: На фоне продолжающейся войны в Украине Кремль начал активно использовать советские символы.

Так, на параде Победы 9 мая военная техника пройдет по Красной площади именно под красными флагами вместо флагов воинских соединений, пишет издание.

А в российских городах появляются памятники, плакаты и граффити, посвященные "бабушке с советским флагом" — украинской пенсионерке, которая вышла с советским знаменем навстречу украинским солдатам (позже оказалось, что она выступает против России – УП).

В украинских городах, оккупированных российскими войсками, неоднократно появлялись советские знамена. Например, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак вместе с главой так называемой "ДНР" Денисом Пушилиным вывесил красный флаг на администрации запорожского поселка Розовка. Кроме того, в оккупированных городах восстанавливают памятники Владимиру Ленину.

Прямая речь источника: "Это отсылка к СССР, его возвращению".

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Больше деталей: Источники "Медузы", близкие к АП, подчеркивают, что Россия не случайно обращается к советским символам. Один из собеседников пояснил, что это логичное продолжение риторики властей о борьбе с "нацистами" в Украине.

"Термин "нацизм" автоматически подтягивает весь ассоциативный ряд. Включая дизайн и символы: "Повторим подвиг дедов". Это ролевая игра в "наших" и "немцев"", — объяснил он.

Памятники Ленину восстанавливаются примерно в той же логике, но с "дополнительной символической нагрузкой".

"Украина, западный мир — это условный Мордор. Первое, что делал Мордор, — рушил памятники Ильичу, изгонял советское. И их восстановление — символ того, что Мордор изгнан. Ленин — символ победы над Мордором", — говорит близкий к АП источник "Медузы".

Еще один собеседник подчеркивает: "Других [символов] нет". По его мнению, советская символика — "единственная объединяющая конструкция" для россиян старше 45–50 лет, которые составляют "ядро поддержки" и власти, и войны.

"Не то чтобы это ядро поддержки рассыпается, но больше объединять его нечем", — констатирует он.

Вместе с тем оценки эффективности "советской" пропагандистской кампании у источников "Медузы", близких к Кремлю, расходятся. Один из них говорит, что россияне "посмотрев на красные флаги, звезды, бабушек с флагами, [просто] отправятся на дачу отдохнуть": "Не те у людей сейчас проблемы, чтобы их всерьез заражало советское прошлое или битва с нацизмом".

Несмотря на это, по информации собеседников "Медузы", в одном из вариантов сценария парада Победы в Москве прописан телемост с Мариуполем, в ходе которого власти так называемых "ДНР" и "ЛНР" смогут поднять вопрос о присоединении республик к России. По словам источников, возможно, что в рамках этого же телемоста обсудят и присоединение Херсонской области, оккупированной российскими войсками.

При этом один из источников "Медузы", близких к руководству "Единой России", говорит, что, возможно, так называемые "референдумы" перенесут на осень — и проведут в российский единый день голосования 11 сентября.

Темы: РосcияСССРвойна
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