"Бабушка с флагом СССР" клянет российскую армию, потому что та разрушила ее дом

Вышедшая с красным большевистским флагом навстречу украинским военным пенсионерка Анна Иванова клянет российскую армию за разрушенный дом.

Источник: Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Министерства культуры и информационной политики

Детали: Военнослужащий 22 батальона 92 бригады Вооруженных сил Украины с позывным "Кадет" помог пенсионерке Ивановой Анне Ивановне и ее мужу эвакуироваться из своего дома неподалеку от Харькова в безопасное место. Перед этим он помогал им едой и гуманитарной помощью.

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В настоящее время она находится в одной из городских больниц Харькова. Российские оккупанты обстреляли ее дом из минометов.

Вопреки российской пропаганде, сын Анны Ивановны не вывозил ее в Россию, а сама она разобралась, что ее дом обстреливают российская армия.

Анна Ивановна говорит, что вышла к украинским военным, потому что думала, что это российские оккупанты и пыталась "примириться" с ними красным большевистским флагом, чтобы они "не громили" село и Украину. Но теперь она чувствует себя "изменницей".

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Ее внук спасается в Польше.

Военные ВСУ призвали не унижать и не преследовать пенсионерку.

Напомним: Российская пропаганда создала мифологический образ из Анны Ивановны. Дескать, она представляет желание "рядовых украинцев" воссоединиться с "братским народом" как в советские времена.

В российких городах устанавливали дешевые, временные памятники в ее честь, а в одном городе на стене дома нарисовали мурал.

Пропагандисты рассказывали, что бабушка живет в селе Дмитровка Киевской области, но вскоре после освобождения села украинскими подразделениями ее якобы забрал и вывез сын в Россию. Распространяли слухи, что родственники увезли ее в Барнаул в Сибирь.

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