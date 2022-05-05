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"Бабушка с флагом СССР" клянет российскую армию, потому что та разрушила ее дом

Денис КарловскийЧетверг, 5 мая 2022, 17:25
Бабушка с флагом СССР клянет российскую армию, потому что та разрушила ее дом
слева направо: дмитрий галко, командир взвода 92 бригады всу, муж анны ивановны, анна ивановна. фото: дмитрий галко

Вышедшая с красным большевистским флагом навстречу украинским военным пенсионерка Анна Иванова клянет российскую армию за разрушенный дом.

Источник: Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Министерства культуры и информационной политики

Детали: Военнослужащий 22 батальона 92 бригады Вооруженных сил Украины с позывным "Кадет" помог пенсионерке Ивановой Анне Ивановне и ее мужу эвакуироваться из своего дома неподалеку от Харькова в безопасное место. Перед этим он помогал им едой и гуманитарной помощью.

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В настоящее время она находится в одной из городских больниц Харькова. Российские оккупанты обстреляли ее дом из минометов.

Вопреки российской пропаганде, сын Анны Ивановны не вывозил ее в Россию, а сама она разобралась, что ее дом обстреливают российская армия.

Анна Ивановна говорит, что вышла к украинским военным, потому что думала, что это российские оккупанты и пыталась "примириться" с ними красным большевистским флагом, чтобы они "не громили" село и Украину. Но теперь она чувствует себя "изменницей".

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Ее внук спасается в Польше.

Военные ВСУ призвали не унижать и не преследовать пенсионерку.

Напомним: Российская пропаганда создала мифологический образ из Анны Ивановны.  Дескать, она представляет желание "рядовых украинцев" воссоединиться с "братским народом" как в советские времена.

В российких городах устанавливали дешевые, временные памятники в ее честь, а в одном городе на стене дома нарисовали мурал.

Пропагандисты рассказывали, что бабушка живет в селе Дмитровка Киевской области, но вскоре после освобождения села украинскими подразделениями ее якобы забрал и вывез сын в Россию. Распространяли слухи, что родственники увезли ее в Барнаул в Сибирь.

Предыстория:

  • 3 мая в российском Белгороде установили памятник "бабушке с флагом СССР", но уже 4 мая его убрали.
  • В Мариуполе российские оккупанты также установили подобный памятник бабушке.
  • Социологическая группа "Рейтинг" в апреле установила, что 87% украинцев, после начала полномасштабного вторжения России, не испытывают никаких положительных чувств к Советскому Союзу.

Темы: пропагандаРосcияСССРХарьковская область
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