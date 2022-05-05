"Бабушка с флагом СССР" клянет российскую армию, потому что та разрушила ее дом
Вышедшая с красным большевистским флагом навстречу украинским военным пенсионерка Анна Иванова клянет российскую армию за разрушенный дом.
Источник: Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Министерства культуры и информационной политики
Детали: Военнослужащий 22 батальона 92 бригады Вооруженных сил Украины с позывным "Кадет" помог пенсионерке Ивановой Анне Ивановне и ее мужу эвакуироваться из своего дома неподалеку от Харькова в безопасное место. Перед этим он помогал им едой и гуманитарной помощью.
В настоящее время она находится в одной из городских больниц Харькова. Российские оккупанты обстреляли ее дом из минометов.
Вопреки российской пропаганде, сын Анны Ивановны не вывозил ее в Россию, а сама она разобралась, что ее дом обстреливают российская армия.
Анна Ивановна говорит, что вышла к украинским военным, потому что думала, что это российские оккупанты и пыталась "примириться" с ними красным большевистским флагом, чтобы они "не громили" село и Украину. Но теперь она чувствует себя "изменницей".
Ее внук спасается в Польше.
Военные ВСУ призвали не унижать и не преследовать пенсионерку.
Напомним: Российская пропаганда создала мифологический образ из Анны Ивановны. Дескать, она представляет желание "рядовых украинцев" воссоединиться с "братским народом" как в советские времена.
В российких городах устанавливали дешевые, временные памятники в ее честь, а в одном городе на стене дома нарисовали мурал.
Пропагандисты рассказывали, что бабушка живет в селе Дмитровка Киевской области, но вскоре после освобождения села украинскими подразделениями ее якобы забрал и вывез сын в Россию. Распространяли слухи, что родственники увезли ее в Барнаул в Сибирь.
Предыстория:
- 3 мая в российском Белгороде установили памятник "бабушке с флагом СССР", но уже 4 мая его убрали.
- В Мариуполе российские оккупанты также установили подобный памятник бабушке.
- Социологическая группа "Рейтинг" в апреле установила, что 87% украинцев, после начала полномасштабного вторжения России, не испытывают никаких положительных чувств к Советскому Союзу.