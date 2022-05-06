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Армия РФ начала активно применять авиацию и артиллерию в Запорожской области

Елена РощинаПятница, 6 мая 2022, 13:02

Российская армия начала активно применить ракетные и авиаудары по Запорожской области, в частности, по городам Гуляйполе и Орехов, также стреляет из артиллерии.

Источник: пресс-секретарь Запорожской областной военной администрации, полковник ВСУ Иван Арефьев, ЗОВА

Прямая речь: "До недавнего времени на Запорожском направлении враг активных боевых действий не вел, но оказывал огневое влияние, чтобы ограничить действия наших войск и уничтожить наши артиллерийские подразделения.

Сегодня около 11:00 враг активно применил авиацию и артиллерию по Гуляйполю. Массированными артобстрелами российская армия уничтожает мирную инфраструктуру Орехова, наносится ракетные и авиаудары".

Этому предшествовало: Накануне Запорожская ОВА сообщила, что российские военные сменили тактику, пытаясь наступать на востоке Украины: они анализируют тактику Вооруженных сил Украины, ищут их слабые места, проявляют осторожность.

2 мая Генштаб ВСУ сообщал, что российская армия развернула дополнительные зенитно-ракетные комплексы на временно оккупированных территориях Луганской и Запорожской областей с целью наращивания системы противовоздушной обороны.

Темы: Запорожская областьвойнаРосcия
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