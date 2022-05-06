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Патриарх Кирилл призвал молиться, "чтобы не было глобальной войны"

Роман ПетренкоПятница, 6 мая 2022, 14:08
Патриарх Кирилл призвал молиться, чтобы не было глобальной войны
фото риа новости

Глава Московского патриархата Кирилл призвал молиться, чтобы не началась глобальная война.

Источник: Кирилл, которого цитирует "РИА Новости"

Детали: Патриарх в храме Христа Спасителя призвал молиться о том, чтобы "Бог оградил Россию от внутренних и внешних врагов", и чтобы не началась глобальная война.

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Он также назвал этот период для России "тяжелым, опасным и судьбоносным".

Справка: Патриарх поддерживает войну против Украины.

Напомним: Европейский Союз планирует ввести санкции против главы Русской православной церкви Кирилла.

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Раньше Кирилл заявлял, что "Россия никогда ни на кого не нападала".

Темы: Росcияпропагандавойна
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