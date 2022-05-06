Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Патриарх Кирилл призвал молиться, "чтобы не было глобальной войны"

Роман ПетренкоПятница, 6 мая 2022, 14:08
фото риа новости

Глава Московского патриархата Кирилл призвал молиться, чтобы не началась глобальная война.

Источник: Кирилл, которого цитирует "РИА Новости"

Детали: Патриарх в храме Христа Спасителя призвал молиться о том, чтобы "Бог оградил Россию от внутренних и внешних врагов", и чтобы не началась глобальная война.

Он также назвал этот период для России "тяжелым, опасным и судьбоносным".

Справка: Патриарх поддерживает войну против Украины.

Напомним: Европейский Союз планирует ввести санкции против главы Русской православной церкви Кирилла.

Раньше Кирилл заявлял, что "Россия никогда ни на кого не нападала".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Росcияпропагандавойна
Главное сегодня

Берлин запретил флаги и символику Украины на мероприятиях 8-9 мая

видеоРоссияне нанесли двойной ракетный удар по окрестностям Одессы

Байден подпишет закон о ленд-лизе для Украины 9 мая

Международные резервы Украины в апреле сократились на 4% – НБУ

ВСУ освободили 5 населенных пунктов в Харьковской области – Генштаб

Мы не видим приближение конца войны – Зеленский

Все новости...
Росcия
Украина считает провокацией вандализм на кладбище в Нидерландах с символами полка "Азов"
Армия РФ начала активно применять авиацию и артиллерию в Запорожской области
Россия божится, что не будет применять ядерное оружие в войне против Украины
Последние новости
03:27
В Италии арестовали 140-метровую "яхту Путина"
02:53
Черногория обещает присоединиться ко всем санкциям ЕС против России
02:32
США объявили вознаграждение в $15 млн за информацию о российских хакерах-вымогателях
02:06
В Бельгии будут варить пиво "Черниговское", все средства отдадут на помощь Украине
01:55
Юг: ВСУ уничтожили 21 оккупантов и вражескую технику
01:30
Прага лишит советского маршала звания почетного гражданина
00:45
Байден подтвердил новый пакет военной помощи Украине
00:35
Планы оккупантов на Херсонщине: паспорта РФ и герб с двуглавым орлом
23:48
УЗ впервые за два месяца возобновляет движение поездов в Бородянку
23:40
Охота продолжается: ПВО минусирует 14 российских беспилотников
Все новости...