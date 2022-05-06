Патриарх Кирилл призвал молиться, "чтобы не было глобальной войны"
Пятница, 6 мая 2022, 14:08
Глава Московского патриархата Кирилл призвал молиться, чтобы не началась глобальная война.
Источник: Кирилл, которого цитирует "РИА Новости"
Детали: Патриарх в храме Христа Спасителя призвал молиться о том, чтобы "Бог оградил Россию от внутренних и внешних врагов", и чтобы не началась глобальная война.
Он также назвал этот период для России "тяжелым, опасным и судьбоносным".
Справка: Патриарх поддерживает войну против Украины.
Напомним: Европейский Союз планирует ввести санкции против главы Русской православной церкви Кирилла.
Раньше Кирилл заявлял, что "Россия никогда ни на кого не нападала".
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