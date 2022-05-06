В Броварах до конца войны запретили Московский патриархат

Броварской городской совет приостановил на время войны деятельность церкви московского патриархата на территории общины.

Источник: мэр города Игорь Сапожко в Facebook

Прямая речь Сапожко: "Московский патриархат под запретом!

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Только решением сессии Броварского городского совета была приостановлена ​​деятельность Украинской Православной Церкви (московского патриархата) на территории общины.

Это означает, что будет установлена ​​охрана объектов недвижимости церковных общин УПЦ МП и введен особый режим их работы. Под запретом будут проведение собраний, митингов, ходов и всех других массовых мероприятий".

Детали: Он уточнил, что срок действия запрета – на весь период военного положения.

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Напомним: Раньше МП запретили в Конотопе.

Глава Московского патриархата Кирилл призвал молиться, чтобы не началась глобальная война.