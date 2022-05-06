В Броварах до конца войны запретили Московский патриархат
Броварской городской совет приостановил на время войны деятельность церкви московского патриархата на территории общины.
Источник: мэр города Игорь Сапожко в Facebook
Прямая речь Сапожко: "Московский патриархат под запретом!
Только решением сессии Броварского городского совета была приостановлена деятельность Украинской Православной Церкви (московского патриархата) на территории общины.
Это означает, что будет установлена охрана объектов недвижимости церковных общин УПЦ МП и введен особый режим их работы. Под запретом будут проведение собраний, митингов, ходов и всех других массовых мероприятий".
Детали: Он уточнил, что срок действия запрета – на весь период военного положения.
Напомним: Раньше МП запретили в Конотопе.
Глава Московского патриархата Кирилл призвал молиться, чтобы не началась глобальная война.