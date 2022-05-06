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К спасению военных с "Азовстали" привлечены влиятельные государства – Зеленский

Катерина ТищенкоПятница, 6 мая 2022, 23:35
К спасению военных с Азовстали привлечены влиятельные государства – Зеленский
"Азовсталь", фото Getty Images

К спасению украинских военных из "Азовстали" в Мариуполе привлечены влиятельные государства.

Источник: президент Владимир Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "Работаем также над дипломатическими вариантами для спасения наших военных, которые остаются еще на "Азовстали".

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Привлечены влиятельные посредники, влиятельные государства".

Детали: Зеленский отметил, что в течение дня украинская команда организовала спасение с "Азовстали" для "более 40 гражданских людей".

Что предшествовало: Ранее в пятницу вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что в пятницу с "Азовстали" в Мариуполе были эвакуированы 50 женщин, детей и пожилых людей.

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В последнее время удалось эвакуировать сотни гражданских из "Азовстали", однако для военных, в том числе раненых, эвакуация остается невозможной.

6 мая президент Владимир Зеленский снова предупредил, что возможное уничтожение россиянами украинских военных и гражданских на "Азовстали" в Мариуполе исключит дальнейшие переговоры с РФ.

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Нам не нужны слова, а нужны действия. Что говорят матери и жены защитников с "Азовстали"

Темы: МариупольЗеленский
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