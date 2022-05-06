К спасению военных с "Азовстали" привлечены влиятельные государства – Зеленский
К спасению украинских военных из "Азовстали" в Мариуполе привлечены влиятельные государства.
Источник: президент Владимир Зеленский в видеообращении
Прямая речь: "Работаем также над дипломатическими вариантами для спасения наших военных, которые остаются еще на "Азовстали".
Привлечены влиятельные посредники, влиятельные государства".
Детали: Зеленский отметил, что в течение дня украинская команда организовала спасение с "Азовстали" для "более 40 гражданских людей".
Что предшествовало: Ранее в пятницу вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что в пятницу с "Азовстали" в Мариуполе были эвакуированы 50 женщин, детей и пожилых людей.
В последнее время удалось эвакуировать сотни гражданских из "Азовстали", однако для военных, в том числе раненых, эвакуация остается невозможной.
6 мая президент Владимир Зеленский снова предупредил, что возможное уничтожение россиянами украинских военных и гражданских на "Азовстали" в Мариуполе исключит дальнейшие переговоры с РФ.
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