С "Азовстали" эвакуировали 50 гражданских – Верещук

В пятницу из "Азовстали" в Мариуполе были эвакуированы 50 женщин, детей и пожилых людей.

Источник: вице-премьер Ирина Верещук в Facebook

Дословно: "Сегодня мы проводили эвакуацию граждан из "Азовстали". На обратном пути должны были забрать людей на Порт Сити. К сожалению, не успели. Потому что целый день колонна была вынуждена стоять возле "Азовстали". Там проходили бои и другие провокации. Враг постоянно нарушал режим прекращения огня. Поэтому эвакуация проходила очень медленно.

Однако, сегодня нам удалось вытащить из "Азовстали" 50 женщин, детей и пожилых людей. Завтра с утра мы продолжим эвакуационную операцию".

Детали: Верещук отметила, что по плану в 17:00 на Порт Сити должны быть автобусы, которые отвезут людей в Безымянное. Там люди из Порт Сити присоединятся к колонне из "Азовстали", которая на следующий день отправится в Запорожье.

Что предшествовало: Ранее в пятницу корреспонденты международного агентства Reuters подтвердили эвакуацию 25 человек, включая детей, с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе в поселок Безымянное под контролем российских оккупантов.

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