США предоставят Украине военную помощь на $150 млн – Пентагон

Министерство обороны Соединенных Штатов сообщило о предоставлении Украине помощи по безопасности на сумму до 150 миллионов долларов.

Источник: Министерство обороны США

Детали: В ведомстве сообщают, что эта помощь должна "удовлетворить критические потребности Украины, поскольку российские войска продолжают наступление на Восточную Украину".

В пакет помощи входят:

25 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов;

3 противоартиллерийские системы AN/TPQ-36;

электронное оборудование для подавления помех;

запчасти для техники.

По данным Пентагона, Соединенные Штаты за президентства Байдена выделили Украине около 4,5 миллиарда долларов безопасности, в том числе примерно 3,8 миллиарда долларов с начала вторжения России в Украину 24 февраля.

Что предшествовало: УП сообщала, что Байден в ближайшие дни подпишет новый пакет вооружений для Украины на сумму минимум $100 миллионов.

Президент США Джо Байден подтвердил информацию о новом пакете военной помощи Украине.