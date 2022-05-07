Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

США предоставят Украине военную помощь на $150 млн – Пентагон

Ольга ГлущенкоСуббота, 7 мая 2022, 06:05
фото: Getty Images

Министерство обороны Соединенных Штатов сообщило о предоставлении Украине помощи по безопасности на сумму до 150 миллионов долларов.

Источник: Министерство обороны США

Детали: В ведомстве сообщают, что эта помощь должна "удовлетворить критические потребности Украины, поскольку российские войска продолжают наступление на Восточную Украину".

В пакет помощи входят:

  • 25 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов;
  • 3 противоартиллерийские системы AN/TPQ-36;
  • электронное оборудование для подавления помех;
  • запчасти для техники.

По данным Пентагона, Соединенные Штаты за президентства Байдена выделили Украине около 4,5 миллиарда долларов безопасности, в том числе примерно 3,8 миллиарда долларов с начала вторжения России в Украину 24 февраля.

Что предшествовало: УП сообщала, что Байден в ближайшие дни подпишет новый пакет вооружений для Украины на сумму минимум $100 миллионов.

Президент США Джо Байден подтвердил информацию о новом пакете военной помощи Украине.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СШАУкраинавойна
Главное сегодня

"Азов" опроверг фейк россиян о "капитуляции" с белым флагом

После 9 мая можно постепенно возвращаться в Киев – Кличко

фото, видеоОдессу обстреляли ракетами, над городом дым

Россия переводит мобильные операторы ОРДЛО на свой код +7

видеоЗащитники показали уничтожение вражеского катера возле Змеиного

Погиб еще один журналист: защищал страну в рядах ВСУ

Все новости...
США
США объявили вознаграждение в $15 млн за информацию о российских хакерах-вымогателях
Байден подтвердил новый пакет военной помощи Украине
Белый дом заявил, что конференцию лидеров G7 намеренно созвали перед Днем победы в России
Последние новости
16:54
видеоМОУ подтвердило удар вблизи Змеиного: поражен катер РФ и ракетные комплексы "Тор"
16:52
Спикеру Госдумы померещилось, что армия США воюет в Украине
16:48
"Азов" опроверг фейк россиян о "капитуляции" с белым флагом
16:46
В Украине арестованы счета "дочки" Росатома
16:45
фото"Zaстрелись": в центре Киева установили инсталляцию-послание Путину
16:28
Премьер-министр Эстонии поддержала вступление Финляндии в НАТО
16:26
дополненоЭкс-чиновника Львовской ОГА и журналиста задержали за хищение гуманитарки - СМИ
16:16
Четыре взрыва прогремели на Николаевщине
16:13
Кличко анонсировал новые системы ПВО в Киеве
16:10
Что говорит российская пропаганда о полке "Азов" – Алина Старая
Все новости...