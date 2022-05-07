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США предоставят Украине военную помощь на $150 млн – Пентагон

Ольга ГлущенкоСуббота, 7 мая 2022, 06:05
США предоставят Украине военную помощь на $150 млн – Пентагон
фото: Getty Images

Министерство обороны Соединенных Штатов сообщило о предоставлении Украине помощи по безопасности на сумму до 150 миллионов долларов.

Источник: Министерство обороны США

Детали: В ведомстве сообщают, что эта помощь должна "удовлетворить критические потребности Украины, поскольку российские войска продолжают наступление на Восточную Украину".

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В пакет помощи входят:

  • 25 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов;
  • 3 противоартиллерийские системы AN/TPQ-36;
  • электронное оборудование для подавления помех;
  • запчасти для техники.

По данным Пентагона, Соединенные Штаты за президентства Байдена выделили Украине около 4,5 миллиарда долларов безопасности, в том числе примерно 3,8 миллиарда долларов с начала вторжения России в Украину 24 февраля.

Что предшествовало: УП сообщала, что Байден в ближайшие дни подпишет новый пакет вооружений для Украины на сумму минимум $100 миллионов.

ВИДЕО ДНЯ

Президент США Джо Байден подтвердил информацию о новом пакете военной помощи Украине.

Темы: СШАУкраинавойна
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