США предоставят Украине военную помощь на $150 млн – Пентагон
Министерство обороны Соединенных Штатов сообщило о предоставлении Украине помощи по безопасности на сумму до 150 миллионов долларов.
Источник: Министерство обороны США
Детали: В ведомстве сообщают, что эта помощь должна "удовлетворить критические потребности Украины, поскольку российские войска продолжают наступление на Восточную Украину".
В пакет помощи входят:
- 25 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов;
- 3 противоартиллерийские системы AN/TPQ-36;
- электронное оборудование для подавления помех;
- запчасти для техники.
По данным Пентагона, Соединенные Штаты за президентства Байдена выделили Украине около 4,5 миллиарда долларов безопасности, в том числе примерно 3,8 миллиарда долларов с начала вторжения России в Украину 24 февраля.
Что предшествовало: УП сообщала, что Байден в ближайшие дни подпишет новый пакет вооружений для Украины на сумму минимум $100 миллионов.
Президент США Джо Байден подтвердил информацию о новом пакете военной помощи Украине.