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Байден раскритиковал своих военных за утечку информации об обмене данными с Украиной - NBC

"Украинская правда"Суббота, 7 мая 2022, 07:44

Президент США Джо Байден заявил представителям своей разведки, что недавние сообщения в СМИ по поводу обмена информацией с Украиной были контрпродуктивными.

Источник: телеканал NBC со ссылкой на чиновников администрации президента

Детали: Во время телефонного разговора с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, директором национальной разведки Аврил Хейнс и министром обороны Ллойдом Остином Байден сказал, что такое раскрытие информации "отвлекает от нашей цели".

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Другой чиновник сказал, что Байден приказал остановить утечку информации.

Канал указывает, что Пентагон и Совет национальной безопасности не ответили на запросы о комментарии.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее издание The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщило, что США предоставили Украине разведданные, которые помогли поразить российский крейсер "Москва".
  • Это же издание сообщало, что США предоставили разведывательные данные о российских подразделениях, которые позволили украинцам атаковать и убить многих российских генералов.

Темы: СШАразведка
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