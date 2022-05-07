Байден раскритиковал своих военных за утечку информации об обмене данными с Украиной - NBC

Президент США Джо Байден заявил представителям своей разведки, что недавние сообщения в СМИ по поводу обмена информацией с Украиной были контрпродуктивными.

Источник: телеканал NBC со ссылкой на чиновников администрации президента

Детали: Во время телефонного разговора с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, директором национальной разведки Аврил Хейнс и министром обороны Ллойдом Остином Байден сказал, что такое раскрытие информации "отвлекает от нашей цели".

Другой чиновник сказал, что Байден приказал остановить утечку информации.

Канал указывает, что Пентагон и Совет национальной безопасности не ответили на запросы о комментарии.

Предыстория:

Ранее издание The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщило, что США предоставили Украине разведданные, которые помогли поразить российский крейсер "Москва".

Это же издание сообщало, что США предоставили разведывательные данные о российских подразделениях, которые позволили украинцам атаковать и убить многих российских генералов.