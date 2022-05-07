Байден раскритиковал своих военных за утечку информации об обмене данными с Украиной - NBC

Президент США Джо Байден заявил представителям своей разведки, что недавние сообщения в СМИ по поводу обмена информацией с Украиной были контрпродуктивными.

Источник: телеканал NBC со ссылкой на чиновников администрации президента

Детали: Во время телефонного разговора с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, директором национальной разведки Аврил Хейнс и министром обороны Ллойдом Остином Байден сказал, что такое раскрытие информации "отвлекает от нашей цели".

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Другой чиновник сказал, что Байден приказал остановить утечку информации.

Канал указывает, что Пентагон и Совет национальной безопасности не ответили на запросы о комментарии.

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