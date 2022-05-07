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Спикеру Госдумы померещилось, что армия США воюет в Украине

Роман ПетренкоСуббота, 7 мая 2022, 16:52
Спикеру Госдумы померещилось, что армия США воюет в Украине

США принимают участие в войне в Украине, уверен глава российского парламента Вячеслав Володин.

Источник: Володин в Telegram

Прямая речь Володина: "Речь идёт не только о поставке вооружений и техники – киевскому нацистскому режиму брошены в помощь силы американской разведки…

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Сегодня Вашингтон по сути координирует и разрабатывает военные операции, напрямую участвуя тем самым в боевых действиях против нашей страны.

За преступления  должно понести ответственность и руководство США, пополнив список военных преступников".

Напомним: Володин обиделся на все страны, которые помогают Украине оружием и назвал их военными преступниками, потому что те якобы "подталкивают мир к катастрофе".

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Темы: РосcияПутинпропагандавойна
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