Луганщина: россияне сбросили авиабомбу на школу, где скрывалось почти 100 человек

Российские оккупанты сбросили мощную авиабомбу на помещение школы в селе Белогоровка на Луганщине, где от обстрелов скрывалось 90 человек.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай

Прямая речь Гайдая: "Рашисты сбросили авиабомбу на школу, в которой пряталось почти все село. Все, кто не успел эвакуироваться. После попадания в клуб подвал школы был единственным местом спасения, но россияне забрали у людей и этот шанс.

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В школе находилось около 90 человек.

Около 30 человек уже спасли из-под завалов".

Детали: Гайдай сказал, что Белогоровка близ Лисичанска является "горячей точкой" боевых действий на последней неделе.

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Украинские спасатели продолжают расчищать завалы.

Спасательная операция на месте авиаудара оккупантов по школе Фото: Сергей Гайдай

Последствия авиудара по школе Фото: Сергей Гайдай

Что было раньше: Днем 7 мая российские оккупанты обстреляли Приволье из "Градов" в Луганской области, в результате чего двое детей погибли, еще двое детей и взрослая женщина получили ранения.