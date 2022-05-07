Луганщина: россияне сбросили авиабомбу на школу, где скрывалось почти 100 человек
Российские оккупанты сбросили мощную авиабомбу на помещение школы в селе Белогоровка на Луганщине, где от обстрелов скрывалось 90 человек.
Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай
Прямая речь Гайдая: "Рашисты сбросили авиабомбу на школу, в которой пряталось почти все село. Все, кто не успел эвакуироваться. После попадания в клуб подвал школы был единственным местом спасения, но россияне забрали у людей и этот шанс.
В школе находилось около 90 человек.
Около 30 человек уже спасли из-под завалов".
Детали: Гайдай сказал, что Белогоровка близ Лисичанска является "горячей точкой" боевых действий на последней неделе.
Украинские спасатели продолжают расчищать завалы.
Что было раньше: Днем 7 мая российские оккупанты обстреляли Приволье из "Градов" в Луганской области, в результате чего двое детей погибли, еще двое детей и взрослая женщина получили ранения.