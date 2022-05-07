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Луганщина: россияне сбросили авиабомбу на школу, где скрывалось почти 100 человек

Денис КарловскийСуббота, 7 мая 2022, 22:06
Луганщина: россияне сбросили авиабомбу на школу, где скрывалось почти 100 человек
последствия авиаудара россиян по зданию школе. фото: сергей гайдай

Российские  оккупанты сбросили мощную авиабомбу на помещение школы в селе Белогоровка на Луганщине, где от обстрелов скрывалось 90 человек.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай

Прямая речь Гайдая: "Рашисты сбросили авиабомбу на школу, в которой пряталось почти все село. Все, кто не успел эвакуироваться. После попадания в клуб подвал школы был единственным местом спасения, но россияне забрали у людей и этот шанс.

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В школе находилось около 90 человек.

Около 30 человек уже спасли из-под завалов".

Детали: Гайдай сказал, что Белогоровка близ Лисичанска является "горячей точкой" боевых действий на последней неделе.

ВИДЕО ДНЯ

Украинские спасатели продолжают расчищать завалы.

Рятувальна операція на місці авіаційного удару окупантів по школі
Спасательная операция на месте авиаудара оккупантов по школе
Фото: Сергей Гайдай
Наслідки авіаудару по школі
Последствия авиудара по школе
Фото: Сергей Гайдай

Что было раньше: Днем 7 мая российские оккупанты обстреляли Приволье из "Градов" в Луганской области, в результате чего двое детей погибли, еще двое детей и взрослая женщина получили ранения.

Темы: Луганская областьобстрелДонбассвойна
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