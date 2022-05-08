Змеиный: "Байрактары" уничтожили три российских катера — "Серна" и "Раптор"

"Байрактары" возле Змеиного уничтожили российский десантный катер типа "Серна" и два десантно-штурмовых катера типа "Раптор".

Источник: Оперативное командование "Юг"

Дословно: "У острова Змеиный... точными атаками "Байрактаров" уничтожен десантный катер типа "Серна" из ЗРК "Тор", 2 десантно-штурмовых катера типа "Раптор".

Детали: Еще один "Раптор" существенно поврежден.

Как сообщается, 46 россиян из состава экипажа и десанта отминусованы от живой силы врага.

Напомним: 7 мая Минобороны Украины сообщило, что в районе острова Змеиный с помощью беспилотника "Байрактар" был поражен десантный катер РФ и два зенитных ракетных комплекса "Тор". Впоследствии появилось видео работы украинской авиации по врагам на Змеином.