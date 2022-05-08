Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Змеиный: "Байрактары" уничтожили три российских катера — "Серна" и "Раптор"

Анастасия КалатурВоскресенье, 8 мая 2022, 04:50
ФОТО: GETTY

"Байрактары" возле Змеиного уничтожили российский десантный катер типа "Серна" и два десантно-штурмовых катера типа "Раптор".

Источник: Оперативное командование "Юг"

Дословно: "У острова Змеиный... точными атаками "Байрактаров" уничтожен десантный катер типа "Серна" из ЗРК "Тор", 2 десантно-штурмовых катера типа "Раптор".

Детали: Еще один "Раптор" существенно поврежден.

Как сообщается, 46 россиян из состава экипажа и десанта отминусованы от живой силы врага.

Напомним: 7 мая  Минобороны Украины сообщило, что в районе острова Змеиный с помощью беспилотника "Байрактар" был поражен десантный катер РФ и два зенитных ракетных комплекса "Тор". Впоследствии появилось видео работы украинской авиации по врагам на Змеином.

Темы: войнаРосcия
Главное сегодня

видеоСША возвращают посольство в Киев

фотоПремьер Канады Трюдо приехал в Ирпень

видеоПервая леди США в Ужгороде встретилась с Зеленской

фотоВ Севастополе увидели российский большой десантный корабль с признаками повреждения

"Азов" заявил об уничтожении с начала войны 2,5 тысячи окупантов и 60 их танков

Россияне оставили без воды 1 миллион жителей Луганской области - глава ОВА

Все новости...
война
За сутки российские ракеты угрожали Львовщине с двух морей
ВСУ отошли от Попасной на более крепкие позиции – ОВА
ВСУ уничтожили уже 25500 оккупантов: за сутки добавились четыре сотни - Генштаб
Последние новости
18:06
дополненоВ Одессе раздались взрывы
18:05
Кулеба обсудил с Блинкеным новые санкции против РФ
17:59
В Одесскую область приехала делегация из Бундестага
17:58
видеоСША возвращают посольство в Киев
17:55
В Германии предупредили об угрозе сильнейшего голода с 1945 года
17:18
Венгрия продолжает блокировать новые санкции против РФ
17:17
дополнено, фото, видеоЗеленский встретился с главами парламентов Германии и Норвегии
17:05
Россияне проводят "перепись" бытовой техники в оккупированном селе
17:02
Массовая эвакуация киевлян доказала, что автомобили на 80% ответственны за загрязнение воздуха – КГГА
16:59
Найдены останки и кулон: разыскиваемая 13-летняя девочка, вероятно, погибла
Все новости...